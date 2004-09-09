Качественная, надежная, адаптивная верстка вашего веб-сайта строго в указанные сроки! Только ответственный подход к работе!

Качественная, надежная, быстрая верстка с валидным и чистым кодом - если это то что вам нужно, то вы находитесь на правильной странице. Ответственность и качество - вот как я работаю.

Мой стек технологий: HTML5, CSS3, Flexbox, препроцессоры SCSS И SASS, JavaScript.

Верстаю макеты формата .psd и .fig.

Длительное время обучался и совершенствовал своё мастерство, теперь даю вам возможность стать моими первыми клиентами:)

Мне очень важно, чтобы заказчик остался доволен!

Всегда на связи, и в случае чего готов внести ваши корректировки в проект, ведь клиент всегда прав!

Мои роботы - https://astonishing-licorice-f8a8d1.netlify.app/