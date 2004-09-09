Илья Дмитренко illyadmytrenkoillyadmytrenko
19 летУкраина/Бровары
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Качественная, надежная, адаптивная верстка вашего веб-сайта строго в указанные сроки! Только ответственный подход к работе!
Качественная, надежная, быстрая верстка с валидным и чистым кодом - если это то что вам нужно, то вы находитесь на правильной странице. Ответственность и качество - вот как я работаю.
Мой стек технологий: HTML5, CSS3, Flexbox, препроцессоры SCSS И SASS, JavaScript.
Верстаю макеты формата .psd и .fig.
Длительное время обучался и совершенствовал своё мастерство, теперь даю вам возможность стать моими первыми клиентами:)
Мне очень важно, чтобы заказчик остался доволен!
Всегда на связи, и в случае чего готов внести ваши корректировки в проект, ведь клиент всегда прав!
Мои роботы - https://astonishing-licorice-f8a8d1.netlify.app/
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта Relviseнет просмотров
- Адаптивная верстка сайта Thalbyнет просмотров
- Адаптивная верстка сайта Thriveralk1 просмотр
- Адаптивная верстка сайта LOGOAUTOнет просмотров
HTML-верстка
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$3/час
от $5от 1 дня
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