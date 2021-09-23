illyakot

Илья illyakot

 
24 годаУкраина/Львов
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Приветствую! Я молодой архитектор и дизайнер, работающий в сфере разработки дизайн-проектов и робочих проектов квартир и домов.
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
#86
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
#479
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
#509