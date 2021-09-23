Приветствую! Я молодой архитектор и дизайнер, работающий в сфере разработки дизайн-проектов и робочих проектов квартир и домов.
Портфолио
- Котедж в интересном стиле 210 квм в Украине71 просмотр
- Загородный котедж 180 квм в Украине73 просмотра
- Реставрация и ландшафтный дизайн дома 160 кв.м.101 просмотр
- Квартира 90 кв.м в стиле "Ар-деко"103 просмотра
- Квартира 115 м.кв. в стиле "Хайтек"96 просмотров
- Кафе со станцией тех. обсл.114 просмотров
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
#86
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
#479
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$15/час
от $200от 1 дня
#509