illyge

Илья Вишневский illyge

 
41 годМолдова/Кишинев
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Java, C++, Obj-C

игры, приложения.

Отзывы заказчиков
catx
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2010
10 баллов
14 лет назад
Написание програмной части небольшой игры на С++.
Быстрое и качественное выполнение работ. Результатом доволен. Будем продолжать сотрудничество.
Только положительные впечатления от работы с заказчиком: надежность и взаимопонимание. Рекомендую
Ответный отзыв
molotok
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
48 отзывов
$3110
10 баллов
15 лет назад
Java-программист удалённо, периодические заказы
Давно работаю с этим разработчиком, программирует очень качественно, будем продолжать сотрудничество.
molotok
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
48 отзывов
$0
10 баллов
16 лет назад
Java-программист удалённо
Отличное исполнение, предельное внимание к мелочам. Заказал два проекта с довольно жёсткими требованиями, результатом доволен. Дополнение. Заказал третий проект со сложным переборным алгоритмом, результатом доволен, собираюсь продолжать сотрудничество.
Добросовестный заказчик. Исчерпывающее описание задачи, своевременная оплата. Выполнил несколько заказов, очень приятные впечатления. Продолжаем сотрудничество.
Ответный отзыв
Разработка игр
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга