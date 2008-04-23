Отзывы заказчиков
$2010
10 баллов
14 лет назад
Быстрое и качественное выполнение работ. Результатом доволен. Будем продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Только положительные впечатления от работы с заказчиком: надежность и взаимопонимание. Рекомендую
$3110
10 баллов
15 лет назад
Давно работаю с этим разработчиком, программирует очень качественно, будем продолжать сотрудничество.
$0
10 баллов
16 лет назад
Отличное исполнение, предельное внимание к мелочам. Заказал два проекта с довольно жёсткими требованиями, результатом доволен. Дополнение. Заказал третий проект со сложным переборным алгоритмом, результатом доволен, собираюсь продолжать сотрудничество.
Ответный отзыв
Добросовестный заказчик. Исчерпывающее описание задачи, своевременная оплата. Выполнил несколько заказов, очень приятные впечатления. Продолжаем сотрудничество.
Разработка игр
3 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга