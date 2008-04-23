Отличное исполнение, предельное внимание к мелочам. Заказал два проекта с довольно жёсткими требованиями, результатом доволен. Дополнение. Заказал третий проект со сложным переборным алгоритмом, результатом доволен, собираюсь продолжать сотрудничество.