Качественно и в срок - САЙТЫ НА TILDA
ПРИВЕТ!👋 Я гарантрованно выполню свою работу
🔥2+ года в сфере создания сайтов
Моя цель- помочь вам выделяться на фоне конкурентов при помощи эффективного и простого дизайна
Основные услуги — создание дизайна сайтов, презентаций, оформление соцсетей, разработка логотипов, рекламных материалов
Я ориентируюсь на чистый, аккуратный и минималистичный дизайн
Условия работы со мной:
Работаю по предоплате, разделяя проект на этапы
-25% Предоплата после первичного обсуждения проекта
-25% После утверждения первого этапа — прототипа или главной страницы
-50% После финального утверждения проекта но до передачи заказчику
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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