Качественно и в срок - САЙТЫ НА TILDA

ПРИВЕТ!👋 Я гарантрованно выполню свою работу

🔥2+ года в сфере создания сайтов

Моя цель- помочь вам выделяться на фоне конкурентов при помощи эффективного и простого дизайна

Основные услуги — создание дизайна сайтов, презентаций, оформление соцсетей, разработка логотипов, рекламных материалов

Я ориентируюсь на чистый, аккуратный и минималистичный дизайн

Условия работы со мной:

Работаю по предоплате, разделяя проект на этапы

-25% Предоплата после первичного обсуждения проекта

-25% После утверждения первого этапа — прототипа или главной страницы

-50% После финального утверждения проекта но до передачи заказчику