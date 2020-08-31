Здравствуйте! Меня зовут Ильнур, и я профессиональный веб-разработчик. Занимаюсь созданием сайтов на различных платформах:
— Tilda (в т.ч. Zero Block);
— CMS (WordPress и т.п.);
Опыт работы: 1,5 года
Адаптация под любое устройство.
При необходимости подключаю домен.
Предоставляемые услуги:
- Создание лендингов
- Создание сайтов интернет-магазинов
- Упаковка Инстаграм-аккаунтов
- Оформление фирменного стиля
Преимущества работы со мной:
- Смотрю на сайт, как на инструмент
- Мои сайты не только стильные и красивые, но и интуитивно понятные, так что ваши потенциальные клиенты быстро и легко найдут нужную информацию
- Делаю так, чтобы сайт решал задачу бизнеса
- Уделяю много времени сбору данных и анализу сайтов конкурентов
- Всегда выполняю работу в срок
- Свежий и современный взгляд
- Всегда на связи
Портфолио: https://www.behance.net/ilnurdavletbaev
Портфолио Инстаграм (оформление фирменного стиля): https://yadi.sk/i/e2mMtG2xtFxX2Q