Профессиональная разработка сайтов

Здравствуйте! Меня зовут Ильнур, и я профессиональный веб-разработчик. Занимаюсь созданием сайтов на различных платформах:

— Tilda (в т.ч. Zero Block);

— CMS (WordPress и т.п.);

Опыт работы: 1,5 года

Адаптация под любое устройство.

При необходимости подключаю домен.

Предоставляемые услуги:

- Создание лендингов

- Создание сайтов интернет-магазинов

- Упаковка Инстаграм-аккаунтов

- Оформление фирменного стиля

Преимущества работы со мной:

- Смотрю на сайт, как на инструмент

- Мои сайты не только стильные и красивые, но и интуитивно понятные, так что ваши потенциальные клиенты быстро и легко найдут нужную информацию

- Делаю так, чтобы сайт решал задачу бизнеса

- Уделяю много времени сбору данных и анализу сайтов конкурентов

- Всегда выполняю работу в срок

- Свежий и современный взгляд

- Всегда на связи

 Портфолио: https://www.behance.net/ilnurdavletbaev

Портфолио Инстаграм (оформление фирменного стиля): https://yadi.sk/i/e2mMtG2xtFxX2Q