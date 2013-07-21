ilnurhayrullin

Будучи еще в старших классах я пришел к выводу, что меня не привлекают общественные шаблоны, по которым живут 95% обитателей нашей прекрасной планеты. Тем не менее, закончив школу, я поступил в ВУЗ на Юридический Факультет (дабы порадовать родителей).

Сделав выбор в пользу заочного обучения, я взялся за бизнес, торговал мобильными телефонами. Параллельно, познавая свои желания, начал приходить к пониманию, что сильная увлеченность каким-либо занятием высвобождает внутреннюю энергию, что привело меня к практике медитации.

Спустя несколько лет мне довелось прочесть первую книгу по саморазвитию, которая не принесла мне никаких знаний, но лишь подтвердила на слове все то, к чему я уже дошел самостоятельно.

Сейчас, когда подобная литература охватывает все большие массы, тема прямого духовного развития стала актуальна и открыта как никогда раньше. Я считаю, что медитация, это не распространенное мнение: человек сидит в простой позе, соединив большые пальцы и мизинцы рук, напевая загадочную мантру. Медитация - получение удовольствия, наряду с различными традиционными практиками, это также любое дело, занимаясь которым вы становитесь осознанным и получаете удовольствие.

Одним из таких дел для меня является письмо в любой его форме (в том числе копирайтинг и рерайтинг).

Сейчас я пишу книгу, которая будет содержать в себе весь мой опыт возвращения в осознанность, получения удовольствия от каждого дня. Духовный человек - не знающий, а по-настоящему счастливый.