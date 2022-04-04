ilovejesus78

ВИДЕМОНТАЖ ЛЮБЫХ ВИДЕО И ФОТО

Заботится ли средний видеоредактор о вашей прибыли? Получайте видео, которые привлекают внимание аудитории, и легко повышайте свои продажи!

Вам нужно привлечь внимание аудитории? Просто поделитесь своей идеей, и вы получите несколько предложений по раскадровке для вашего предстоящего видео .

На создание среднего рекламного видео продолжительностью около 10 минут у меня уходит от 3 до 7 часов.

Когда вам понадобится моя помощь и опыт:

редактирование видео-постов

анимация

Для YouTube видео

Типы видео, которые я сделал:

видео для телевидения или YouTube (редактирование с помощью a/b ролика, переходов и т.д.)

оптимизированное видео для YouTube, Instagram, FaceBook

видео 360 градусов

кинетическая типография, поясняющие видео

видео для захвата экрана

голос за кадром, музыка, спец эффекты

графика движения

подписи, заголовки

промо и вступление

Инструменты, которые я использую:

Adobe Premier Pro, Эффекты

Звуковая программа Аudichn

Сони Вегас

Power Direct для работы с видео 360 градусов

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