ilovejesus78

Заботится ли средний видеоредактор о вашей прибыли? Получайте видео, которые привлекают внимание аудитории, и легко повышайте свои продажи!
Вам нужно привлечь внимание аудитории? Просто поделитесь своей идеей, и вы получите несколько предложений по раскадровке для вашего предстоящего видео .
На создание среднего рекламного видео продолжительностью около 10 минут у меня уходит от 3 до 7 часов.
Когда вам понадобится моя помощь и опыт:
редактирование видео-постов
анимация
Для YouTube видео
Типы видео, которые я сделал:
видео для телевидения или YouTube (редактирование с помощью a/b ролика, переходов и т.д.)
оптимизированное видео для YouTube, Instagram, FaceBook
видео 360 градусов
кинетическая типография, поясняющие видео
видео для захвата экрана
голос за кадром, музыка, спец эффекты
графика движения
подписи, заголовки
промо и вступление
Инструменты, которые я использую:
Adobe Premier Pro, Эффекты
Звуковая программа Аudichn
Сони Вегас
Power Direct для работы с видео 360 градусов
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