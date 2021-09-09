Сверстаю качественно и в срок. HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap, SASS, БЭМ
Технологии:
HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap, SASS, БЭМ, Grid, Flexbox
Гарантия на вёрстку:
В течении 4 дней после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и
сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме
работы и замечены позже.
Связь:
- Почта: [email protected]
- Telegram: @russ1i
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная вёрстка макета с анимацией и каруселью50 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта61 просмотр
- Адаптивная вёрстка сайта26 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта33 просмотра
- Адаптивная вёрстка лендинга25 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта21 просмотр
- Адаптивная вёрстка сайта27 просмотров