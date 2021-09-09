Сверстаю качественно и в срок. HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap, SASS, БЭМ

Технологии:

HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap, SASS, БЭМ, Grid, Flexbox

Гарантия на вёрстку:

﻿В течении 4 дней после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и

﻿сразу исправлю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме

﻿работы и замечены позже.

Связь: