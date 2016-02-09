Переводчик английского и немецкого языка
Выполняю переводы конструкторской документации, инструкций по эксплуатации с английского на русский и с русского на английский.
Делаю скрипты текстов с английских аудио и видео записей.
Владение английским языком на уровне носителя.
Выполняю переводы с немецкого на русский.
Имею два высших образования техническое "Квантовая и оптическая электроника" и лингвистическое "Переводчик и референт"
Проходил обучение в школах английского и немецкого языка в Англии, Америке, Австрии. TOEFL- 660 баллов.
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Портфолио
- Перевод отрывка из решения верховного суда США268 просмотров
- Пример перевода инструкции по монтажу267 просмотров
- Пример перевода инструкции по эксплуатации250 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
8 лет назад
Ответственный и талантливый исполнитель. Сотрудничеством довольна, работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
С Викторией приятно сотрудничать. Четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Переводы
1 отзыв
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга