Переводчик английского и немецкого языка

Выполняю переводы конструкторской документации, инструкций по эксплуатации с английского на русский и с русского на английский.

Делаю скрипты текстов с английских аудио и видео записей.

Владение английским языком на уровне носителя.

Выполняю переводы с немецкого на русский.

Имею два высших образования техническое "Квантовая и оптическая электроника" и лингвистическое "Переводчик и референт"

Проходил обучение в школах английского и немецкого языка в Англии, Америке, Австрии. TOEFL- 660 баллов.