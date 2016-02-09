ilstepanov

Илья Степанов ilstepanov

 
34 годаРоссия/Владивосток
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Переводчик английского и немецкого языка

Выполняю переводы конструкторской документации, инструкций по эксплуатации с английского на русский и с русского на английский.

Делаю скрипты текстов с английских аудио и видео записей. 

Владение английским языком на уровне носителя.

Выполняю переводы с немецкого на русский.

Имею два высших образования техническое "Квантовая и оптическая электроника" и лингвистическое "Переводчик и референт"

Проходил обучение в школах английского и немецкого языка в Англии, Америке, Австрии. TOEFL- 660 баллов. 

Отзывы заказчиков
vicka2707
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Перевод страниц сайта с русского на английский язык
Ответственный и талантливый исполнитель. Сотрудничеством довольна, работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
С Викторией приятно сотрудничать. Четкая постановка задачи и своевременная оплата.
Ответный отзыв
Переводы
1 отзыв
$1/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга