Обязанности: *Веб дизайн *Разработка интерфейсов *Векторная и растровая графика Условия: *Оформление по ТК РФ *Белая з/п от 52.000руб.(на руки) + бонусы *Лояльное отношение к сотрудникам *Офис м. Таганская (второй этаж особняка; чай, кофе, снеки) Контакты: icq: ...
- $2500Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт15 лет назад
Мы занимаемся разработкой собственный веб проектов, поэтому постоянно имеется необходимость в верстке. В верстке требуеться использование библиотеку DOJO!!! Пишите Ваши цены и примеры работ. ICQ: 152444060HTML-верстка6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен "приходящий" (приходите к нам в офис за заданиями. Офис 10мин от м. Таганская). Мы занимаемся разработкой собственный веб проектов, поэтому постоянно имеется необходимость в верстке. Желательно знанеие библиотеки dojo. Достойная оплата. ICQ: 152444060HTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
Требования: -Отличные знания AS2 (знание AS3 плюс) -Знание принципов ООП -Опыт создания клиент-серверных приложений -Личностные качества: умение работать в команде, внимательность, целеустремленность, способность к обучению Условия: -Оформление по ТК РФ -Белая з/п от 60.000 руб. + бонусы -Лояльное отношение ...Закрыт16 лет назад
- $5000
Обязанности: -Координация работы программистов, -Постоановка задач -Контроль сроков -Разботка web приложений Требования: -Отличные знания C# -Опыт создания клиент-серверных приложений -Личностные качества: умение работать в команде, внимательность, целеустремленность, способность к обучению. Условия: -Оформление по ТК РФ ...Закрыт16 лет назад
- $2500
Обязанности: -Координация работы программистов, -Постоановка задач -Контроль сроков -Разботка web приложений Требования: -Отличные зания технологии .net -Опыт создания клиент-серверных приложений -Приветствуются знания action script -Личностные качества: умение работать в команде, внимательность, целеустремленность, способность к обучению. Условия: -Оформление по ТК РФ -Белая ...Закрыт16 лет назад
Ищем веб программиста для работы над проектом. Работа на длительный срок, потом возможно в офисе. Отличные занния: php, mysql, action script2. Опыт написания защищенного програмного кода. Знание технологии .net приветствуется! З/п достойная. Только Москва, возраст ...Закрыт16 лет назад
Работа над клиентской частью онлайн игры Требования: Отличное знание ООП, отличное знание AS3, участие в игровых проектах, аналитический склад ума, знание C# или java Мы предлагаем: з/п от 2200$ (по результатам собеседования) ...Закрыт16 лет назад
Нужно раскрутить эро сайт. Подробности в icq 482-277-192 Поисковая оптимизация НЕ интересует! Интересен только реальный и качественный траффик, с адулт площадок.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт16 лет назад
Опыт работы от 3х лет, желательно из Москвы, можно студент последних курсов. Готовность изучать Action Script 3, знание Action Script 3 большой плюс. Работа над браузерной онлайн игрой. Достойная з/п., перспективы карьерного роста. Контакты: icq: 152444060, e-mail: [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Опыт работы от 3х лет, желательно из Москвы, можно студент последних курсов. Готовность изучать Action Script 3, знание Action Script 3 большой плюс. Работа над браузерной онлайн игрой. Достойная з/п., перспективы карьерного роста. Контакты: icq: 152444060, e-mail: [email protected]Разработка игр3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Опыт работы от 2х лет. Готовность изучать Action Script 3. Пишите желаемый уровень з/п и коротко информацию о себе. Контакты: [email protected] icq:152444060Веб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Задача: создание сайтов на Битриксе. Пишите Ваши цены. Контакты: [email protected] icq:152444060Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Обязаности: написание материаллов для сайта, написание статей и т.д. Умение писать тексты на экономические темы. З/п по результатам собеседования Контакты: [email protected] icq:152444060Копирайтинг4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Работа 3 дня в неделю, остальное отрабатывается дома. Обязаности: создание рекламных макетов для журналов, создание рекламно-раздатачного материала, web-design, баннеры и т.д. З/п по результатам собеседования Присылайте ссылки на портфолио. Контакты: [email protected] icq:152444060Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт17 лет назад