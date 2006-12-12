Нужен "приходящий" (приходите к нам в офис за заданиями. Офис 10мин от м. Таганская). Мы занимаемся разработкой собственный веб проектов, поэтому постоянно имеется необходимость в верстке. Желательно знанеие библиотеки dojo. Достойная оплата. ICQ: 152444060