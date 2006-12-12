ilya978

Гость ilya978

 
NaN летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Web-дизайнер (Москва)

    $2500

    Обязанности: *Веб дизайн *Разработка интерфейсов *Векторная и растровая графика Условия: *Оформление по ТК РФ *Белая з/п от 52.000руб.(на руки) + бонусы *Лояльное отношение к сотрудникам *Офис м. Таганская (второй этаж особняка; чай, кофе, снеки) Контакты: icq: ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстальщик

    Мы занимаемся разработкой собственный веб проектов, поэтому постоянно имеется необходимость в верстке. В верстке требуеться использование библиотеку DOJO!!! Пишите Ваши цены и примеры работ. ICQ: 152444060

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстальщик (Москва)

    Нужен "приходящий" (приходите к нам в офис за заданиями. Офис 10мин от м. Таганская). Мы занимаемся разработкой собственный веб проектов, поэтому постоянно имеется необходимость в верстке. Желательно знанеие библиотеки dojo. Достойная оплата. ICQ: 152444060

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash программист (Москва)

    $2500

    Требования: -Отличные знания AS2 (знание AS3 плюс) -Знание принципов ООП -Опыт создания клиент-серверных приложений -Личностные качества: умение работать в команде, внимательность, целеустремленность, способность к обучению Условия: -Оформление по ТК РФ -Белая з/п от 60.000 руб. + бонусы -Лояльное отношение ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Web-программист (Москва)

    $5000

    Обязанности: -Координация работы программистов, -Постоановка задач -Контроль сроков -Разботка web приложений Требования: -Отличные знания C# -Опыт создания клиент-серверных приложений -Личностные качества: умение работать в команде, внимательность, целеустремленность, способность к обучению. Условия: -Оформление по ТК РФ ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Ведущий web-программист (Москва)

    $2500

    Обязанности: -Координация работы программистов, -Постоановка задач -Контроль сроков -Разботка web приложений Требования: -Отличные зания технологии .net -Опыт создания клиент-серверных приложений -Приветствуются знания action script -Личностные качества: умение работать в команде, внимательность, целеустремленность, способность к обучению. Условия: -Оформление по ТК РФ -Белая ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется веб программист (Москва)

    Ищем веб программиста для работы над проектом. Работа на длительный срок, потом возможно в офисе. Отличные занния: php, mysql, action script2. Опыт написания защищенного програмного кода. Знание технологии .net приветствуется! З/п достойная. Только Москва, возраст ...

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется AS3 программист, Москва, 2200$

    Работа над клиентской частью онлайн игры Требования: Отличное знание ООП, отличное знание AS3, участие в игровых проектах, аналитический склад ума, знание C# или java Мы предлагаем: з/п от 2200$ (по результатам собеседования) ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash-программист

    Опыт работы от 3х лет, желательно из Москвы, можно студент последних курсов. Готовность изучать Action Script 3, знание Action Script 3 большой плюс. Работа над браузерной онлайн игрой. Достойная з/п., перспективы карьерного роста. Контакты: icq: 152444060, e-mail: [email protected]

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash-программист

    Опыт работы от 3х лет, желательно из Москвы, можно студент последних курсов. Готовность изучать Action Script 3, знание Action Script 3 большой плюс. Работа над браузерной онлайн игрой. Достойная з/п., перспективы карьерного роста. Контакты: icq: 152444060, e-mail: [email protected]

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • В Московский офис требуется дизайнер

    Работа 3 дня в неделю, остальное отрабатывается дома. Обязаности: создание рекламных макетов для журналов, создание рекламно-раздатачного материала, web-design, баннеры и т.д. З/п по результатам собеседования Присылайте ссылки на портфолио. Контакты: [email protected] icq:152444060

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад