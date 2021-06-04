ilya_polyakov1

🧐Ищешь стильный, клевый и продающий дизайн лендинга, сайта? Так давай я его создам!👨🏻‍💻

Мое почтение‍♂️ зовут меня Илья, занимаюсь веб дизайном. Произвожу на свет различную дизайнерскую продукцию - от визитки (бирки) до полноценного многостраничного сайта, по доступным ценам. Моя цель прибывания здесь - создать для вас органичный продукт , способный увеличить продажи и статус вашего дела! 

Приоритеты:

❖ Полностью погружаюсь в тему вашего бизнеса, для детальной проработки проекта!

❖ Прислушиваюсь к заказчику и на основе этого, выбираю оптимальные решения!

❖ Стараюсь креативно мыслить и внедрять современные разработки!

Прайс ﻿

Сайты:

Главная страница ~ 70$

Внутренние ~ 10$ за штуку.

Адаптив ~ 40$

Адаптив внутренних ~ 10$

*В адаптив входит 2 разрешения 768px и 320 px по ширине

Лендинги:

8 блоков и меньше ~ 80$

Каждый дополнительный блок ~ 10$

Адаптив лендинга ~ 40$

Другое:

Визитки, бирки, открытки, афиши, банеры и др. от ~ 10$

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** Цены не фиксированы и зависят индивидуально от заказа

Сроки

Главная страница / Лендинги ~ 2-5 дней

Внутренние страницы 1~3 стр за день

Адаптив 3-4 дня

Процесс коммуникации:

→ Мы связываемся любым для вас способом

→ Оговариваем нюансы и пожелания

→ Скидываете ТЗ

→ Утверждаем бюджет, сроки и остальные пожелания (желательно в письменной форме, чтоб все зафиксировать и не забыть)

→ Затем следует предоплата 30%

→ Я приступаю к разработке дизайна после чего скидываю образцы на одобрения либо правки

→ Утверждаете заказ производите остаток и я скидываю все исходные файлы для верстки

Немного о себе:

Считаю себя разносторонним человеком , постоянно совершенствуюсь. Не конфликтен и стрессоустойчив. Ответственный, педантичный, исполнительный и стараюсь сделать все в срок.

Играю на различных ударных инструментах, люблю читать разного рода профессиональную и научную литературу. Вдохновляюсь природой, успешными историями, удачными проектами коллег и др.

Буду рад любому сотрудничеству! И если буду полезен для вас !

Спасибо что дочитали до конца  До связи !

Для связи:

телеграмм - @ilya12polyakov

email - [email protected]

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