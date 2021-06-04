ilya_polyakov1

Илья Поляков ilya_polyakov1ilya_polyakov1
Мое почтение♂️ зовут меня Илья, занимаюсь веб дизайном. Произвожу на свет различную дизайнерскую продукцию - от визитки (бирки) до полноценного многостраничного сайта, по доступным ценам. Моя цель прибывания здесь - создать для вас органичный продукт , способный увеличить продажи и статус вашего дела!
Приоритеты:
❖ Полностью погружаюсь в тему вашего бизнеса, для детальной проработки проекта!
❖ Прислушиваюсь к заказчику и на основе этого, выбираю оптимальные решения!
❖ Стараюсь креативно мыслить и внедрять современные разработки!
Прайс
Сайты:
Главная страница ~ 70$
Внутренние ~ 10$ за штуку.
Адаптив ~ 40$
Адаптив внутренних ~ 10$
*В адаптив входит 2 разрешения 768px и 320 px по ширине
Лендинги:
8 блоков и меньше ~ 80$
Каждый дополнительный блок ~ 10$
Адаптив лендинга ~ 40$
Другое:
Визитки, бирки, открытки, афиши, банеры и др. от ~ 10$
** Цены не фиксированы и зависят индивидуально от заказа
Сроки
Главная страница / Лендинги ~ 2-5 дней
Внутренние страницы 1~3 стр за день
Адаптив 3-4 дня
Процесс коммуникации:
→ Мы связываемся любым для вас способом
→ Оговариваем нюансы и пожелания
→ Скидываете ТЗ
→ Утверждаем бюджет, сроки и остальные пожелания (желательно в письменной форме, чтоб все зафиксировать и не забыть)
→ Затем следует предоплата 30%
→ Я приступаю к разработке дизайна после чего скидываю образцы на одобрения либо правки
→ Утверждаете заказ производите остаток и я скидываю все исходные файлы для верстки
Немного о себе:
Считаю себя разносторонним человеком , постоянно совершенствуюсь. Не конфликтен и стрессоустойчив. Ответственный, педантичный, исполнительный и стараюсь сделать все в срок.
Играю на различных ударных инструментах, люблю читать разного рода профессиональную и научную литературу. Вдохновляюсь природой, успешными историями, удачными проектами коллег и др.
Буду рад любому сотрудничеству! И если буду полезен для вас !
Спасибо что дочитали до конца До связи !
Для связи:
телеграмм - @ilya12polyakov
email - [email protected]