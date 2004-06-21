ilya_shevelev

Разработка сайтов и веб-приложений «под ключ»

В эпоху цифровых технологий веб-сайт - неотъемлимая часть маркетинга. Мы готовы создать сайт недорого и в срок.

Это отличное дополнение к бизнесу, сайты, веб-приложения решают массу бизнес-задач. Мы поможем вам создать сайт, который раскроет идентичность вашего бренда, привлечет новых клиентов, автоматизирует многие задачи. Привлекательный дизайн (или его отсутствие) - первый признак, определяющий, зайдет ли пользователь на сайт еще раз. Мы создадим оптимальный дизайн под ваши требования: строгость или неординарность, минимализм, четкие геометрические пропорции или абстракция. Адаптивная верстка позволит выглядеть вашему сайту удобно и эргономично как на мониторах компьютеров, так и на смартфонах. Внедрим современные технологичные решения, согласуя поддержку стандартов разными браузерами. Нужна возможность автоматической рассылки писем по email, мессенджер или даже сервис видеозвонков - воплатим в реальность.

Нужен корпоративный сайт, личный блог, онлайн-школа или сервис доставки еды? - ждем вашу заявку!