Fullstack-разработчик
Я Fullstack-разработчик создал уже более 5 крутых проектов в сфере веб-разработки.
Владею такими технологиями как: HTML, css, JavaScript, Nodejs, React.js, Vue.js, express.js, mySql, и другими фреймворками
JavaScript.
Эти технологии мне позволяют разрабатывать сайты-визитки, лэндинги, интернет-магазины, многофункциональные сайты,
приложения и сервисы.
Готов разрабатывать крутые проекты за умеренные цены, Обращайтесь (:
Портфолио
- Многофункциональный сайт под ключ9 просмотров
- Интернет-магазин по еде21 просмотр
- Вёрстка от профессионала10 просмотров