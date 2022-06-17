Fullstack-разработчик

Я Fullstack-разработчик создал уже более 5 крутых проектов в сфере веб-разработки.

Владею такими технологиями как: HTML, css, JavaScript, Nodejs, React.js, Vue.js, express.js, mySql, и другими фреймворками

JavaScript.

Эти технологии мне позволяют разрабатывать сайты-визитки, лэндинги, интернет-магазины, многофункциональные сайты,

приложения и сервисы.

Готов разрабатывать крутые проекты за умеренные цены, Обращайтесь (: