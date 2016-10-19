Нужно вытянуть дерево категорий с подкатегориями,более 10 тыс. товара с фото, описанием, характеристиками, при каждом парсинге обновлять описание,фото, цену, наличие!
Веб-программирование1 исполнитель
Завершен
9 лет назад
Нужно вытянуть дерево категорий с подкатегориями,более 10 тыс. товара с фото, описанием, характеристиками, при каждом парсинге обновлять описание,фото, цену, наличие!
Нужно вытянуть дерево категорий с подкатегориями,более 10 тыс. товара с фото, описанием, характеристиками, при каждом парсинге обновлять описание,фото, цену, наличие!