ilya_tol

Сергей ilya_tol

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать парсер

    Нужно вытянуть дерево категорий с подкатегориями,более 10 тыс. товара с фото, описанием, характеристиками, при каждом парсинге обновлять описание,фото, цену, наличие!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать парсер

    Нужно вытянуть дерево категорий с подкатегориями,более 10 тыс. товара с фото, описанием, характеристиками, при каждом парсинге обновлять описание,фото, цену, наличие!

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

artzavod
Евгений 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Сделать парсер
Всегда на связи, своевременная оплата. Рекомендую!
Ну никогда не писал отзывов, но пока на эмоциях, решил написать. Человек очень понятливый, понимает с полуслова, связь практически с ним онлайн, выдержал все сроки, реально математическое мышление, внес свои предложения, которые увеличили скорость, качество парсера. Что удивило с первых слов разговора, что скинул ссылку, что фото у меня будут без водяного знака, хотя два спеца до него, не смогли этого сделать! По всем критериям одни пятерки! Думаю не последний мой инет магазин, обязательно обращусь к Евгению. Успехов вам Евгений!
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