Парсинг данных сайтов

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿Парсеры на BeautifulSoup, Selenium.

Обо мне:

Меня зовут Илья, мне 17. Я живу в Краснодаре. Имеется опыт сбора с сайтов информации с выгрузкой в файлы в необходимом вам формате. Много практиковался и решил попробовать себя в роли фрилансера. От предлагаемой цены в заказе беру 50% вне зависимости от условий. Рад буду сотрудничеству и любым правкам в проекте!

Контактная информация:

Telegram: https://t.me/ilya_zuzev

WhatsApp: https://wa.me/+79186313767

EMAIL: [email protected]