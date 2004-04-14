Парсинг данных сайтов
Парсеры на BeautifulSoup, Selenium.
Обо мне:
Меня зовут Илья, мне 17. Я живу в Краснодаре. Имеется опыт сбора с сайтов информации с выгрузкой в файлы в необходимом вам формате. Много практиковался и решил попробовать себя в роли фрилансера. От предлагаемой цены в заказе беру 50% вне зависимости от условий. Рад буду сотрудничеству и любым правкам в проекте!
Контактная информация:
Telegram: https://t.me/ilya_zuzev
WhatsApp: https://wa.me/+79186313767
EMAIL: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Чат-бот Телеграм для парсинга Авито43 просмотра