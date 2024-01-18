Вёрстка сайтов. CSS3\HTML5, SCSS, GULP, JavaScript, БЭМ.
Навыки:
- HTML&CSS
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
- Многостраничные сайты, landing-page
- Создание адаптивных HTML-писем
- Gulp, SASS, SCSS, БЭМ
- JavaScript
- Система контроля версий Git
- Средний уровень Английского (читаю техническую литературу). Русский - свободно
- Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @garbuz_ilya
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Верстка html - письма для художественной галереи18 просмотров
- Адаптивная верстка сайта для фотостудии15 просмотров
- Верстка сайта строительной компании16 просмотров