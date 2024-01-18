ilyagarbuz

Илья ilyagarbuz

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Вёрстка сайтов. CSS3\HTML5, SCSS, GULP, JavaScript, БЭМ.

Навыки:

  • HTML&CSS
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox
  • Многостраничные сайты, landing-page
  • Создание адаптивных HTML-писем
  • Gulp, SASS, SCSS, БЭМ
  • JavaScript
  • Система контроля версий Git
  • Средний уровень Английского (читаю техническую литературу). Русский - свободно
  • Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами.
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