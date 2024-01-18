Вёрстка сайтов. CSS3\HTML5, SCSS, GULP, JavaScript, БЭМ. Навыки: HTML&CSS

Адаптивная, кроссбраузерная верстка, Bootstrap, Flexbox

Многостраничные сайты, landing-page

Создание адаптивных HTML-писем

Gulp, SASS, SCSS, БЭМ

JavaScript

Система контроля версий Git

Средний уровень Английского (читаю техническую литературу). Русский - свободно

Навыки работы с Photoshop, Figma и другими графическими редакторами. Контакты: E-mail : [email protected]

: [email protected] Telegram : @garbuz_ilya

Я против войны в Украине !