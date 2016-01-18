Разработка веб- и прикладных приложений, верстка веб-страниц
Веб-программирование: Пишу скрипты на JavaScript/Jquery и PHP. Также знаю Java Servlets/JSP.
Прикладное программирование: Пишу нативные приложения под Android (Java), а также приложения на C++ (Qt) и Java.
Верстка: Знаю HTML5 и CSS3, также имею опыт использования фреймворка Bootstrap 3.
Мой сайт-портфолио - http://ilyakolesnikov.github.io/
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Портфолио
- Last.fm Music Adviser103 просмотра
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
8 лет назад
Все отлично! Спасибо за работу. Илья прекрасно справился с задачей!
$6
10 баллов
8 лет назад
Хороший исполнитель, делает качественно, быстро и главное в срок.
Ответный отзыв
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