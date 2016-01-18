ilyakolesnikov

Илья ilyakolesnikov

 
28 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Разработка веб- и прикладных приложений, верстка веб-страниц

Веб-программирование: Пишу скрипты на JavaScript/Jquery и PHP. Также знаю Java Servlets/JSP.

Прикладное программирование: Пишу нативные приложения под Android (Java), а также приложения на C++ (Qt) и Java.

Верстка: Знаю HTML5 и CSS3, также имею опыт использования фреймворка Bootstrap 3. 

Мой сайт-портфолио - http://ilyakolesnikov.github.io/

PHPJavascriptAndroidHTMLПриложение для AndroidBootstrapjQueryJava
Портфолио
Отзывы заказчиков
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$3
10 баллов
8 лет назад
PHP Простой парсер
Все отлично! Спасибо за работу. Илья прекрасно справился с задачей!
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Задания по с++
Хороший исполнитель, делает качественно, быстро и главное в срок.
Сотрудничеством доволен! Четкое ТЗ, продуктивное обсуждение, оплата в срок (даже доплатил бонус за срочность). Рекомендую!
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