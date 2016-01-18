Разработка веб- и прикладных приложений, верстка веб-страниц

Веб-программирование: Пишу скрипты на JavaScript/Jquery и PHP. Также знаю Java Servlets/JSP.

Прикладное программирование: Пишу нативные приложения под Android (Java), а также приложения на C++ (Qt) и Java.

Верстка: Знаю HTML5 и CSS3, также имею опыт использования фреймворка Bootstrap 3.

Мой сайт-портфолио - http://ilyakolesnikov.github.io/