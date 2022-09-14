Адаптивная кроссбраузерная вёрстка сайтов, сделанная качественно и в срок! HTML5/CSS3/JavaScript + БЭМ / GULP / SCSS
Работая со мной вы получите:
- Качество. Делаю качественную верстку Вашего сайта руководствуясь БЭМ-методологией и используя лучшие практики из таких технологий как HTML5 / CSS3(SCSS) / JS(Vanilla or jQuery), а также предусматриваю мобильную responsive адаптацию (Даже если нет мобильного макета - сделаю самостоятельно используя макет для ПК) и поддержку всеми основными актуальными браузерами - всё это УЖЕ включено в стоимость.
- Надежность. Всегда на связи в рабочее время, отвечаю быстро! Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера также уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- Гарантия. В течении двух недель после сдачи проекта бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и были замечены позже.
- готов приступать сразу
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- Профессиональное обслуживание, доработка, поддержка сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript(Vanilla or jQuery), SASS/SCSS, Flexbox, БЭМ, Pixel Perfect.
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: ilyakuzm1992
Портфолио
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