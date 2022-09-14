ilyakuzm1992

Илья ilyakuzm1992

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Адаптивная кроссбраузерная вёрстка сайтов, сделанная качественно и в срок! HTML5/CSS3/JavaScript + БЭМ / GULP / SCSS

Работая со мной вы получите:

  • Качество. Делаю качественную верстку Вашего сайта руководствуясь БЭМ-методологией и используя лучшие практики из таких технологий как HTML5 / CSS3(SCSS) / JS(Vanilla or jQuery), а также предусматриваю мобильную responsive адаптацию (Даже если нет мобильного макета - сделаю самостоятельно используя макет для ПК) и поддержку всеми основными актуальными браузерами - всё это УЖЕ включено в стоимость.
  • Надежность.  Всегда на связи в рабочее время, отвечаю быстро! Просьбы, пожелания и доработки не структурного характера также уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
  • Гарантия. В течении двух недель после сдачи проекта бесплатно исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и были замечены позже.
Ответственность:

- готов приступать сразу

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

Род занятий:

Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- Профессиональное обслуживание, доработка, поддержка сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript(Vanilla or jQuery), SASS/SCSS, Flexbox, БЭМ, Pixel Perfect.

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

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