Перевод текстов(с английского на русский и наоборот),рерайтинг,нейминг и слоганы,составление описания для товаров(русский,английский),транскрибация.

Доброго времени суток.Ты/Вы не зря зашёл(ли) на эту страницу.Я именно то т человек,который качественно выполнит работу в поставленные сроки.Ответственный,пунктуальный,целеустремленный.Придерживаюсь активной жизненной позиции.Постоянно самосовершенствуюсь,ставлю новые задачи/цели и добиваюсь результата.Тестовые задания размером больше чем 500 з.б.п без предоплаты не выполняю.

Связаться со мной можно по почте:[email protected] за более подробной информацией обращайтесь в личку мессенджера weblancer.