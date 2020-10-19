Монтаж видео, промо, реклама, свадьбы. Элементы графики, крутые переходы и многое другое.

Всем доброго времени суток. Работаю в области производства и монтажа видео более 5 лет. Работал как на телекомпании (в основном новостные сюжеты и монтаж выпусков новостей), так и для частных лиц.

Мои навыки:

- монтаж видеороликов из ваших материалов;

- редактирование видео для ТВ или YouTube;

- преобразование видео для YouTube, instagram;

- видео захвата экрана;

- изготовление титров:

Инструменты, которые я использую:

- Adobe Premiere Pro, After Effects;

- Adobe Audition;

- Adobe Photoshop.

Есть вопросы? Хотите обсудить проект?

Не стесняйтесь связаться со мной и хорошего дня ;)