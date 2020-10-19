Монтаж видео, промо, реклама, свадьбы. Элементы графики, крутые переходы и многое другое.
Всем доброго времени суток. Работаю в области производства и монтажа видео более 5 лет. Работал как на телекомпании (в основном новостные сюжеты и монтаж выпусков новостей), так и для частных лиц.
Мои навыки:
- монтаж видеороликов из ваших материалов;
- редактирование видео для ТВ или YouTube;
- преобразование видео для YouTube, instagram;
- видео захвата экрана;
- изготовление титров:
Инструменты, которые я использую:
- Adobe Premiere Pro, After Effects;
- Adobe Audition;
- Adobe Photoshop.
Есть вопросы? Хотите обсудить проект?
Не стесняйтесь связаться со мной и хорошего дня ;)
Портфолио
- Репортаж109 просмотров
- Детский сад103 просмотра
- Для инстаграмм95 просмотров
- Монтаж102 просмотра
- Видео монтаж85 просмотров