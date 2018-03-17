Настройка контекстной рекламы в РСЯ

Меня зовут Ирина.Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной СетиЯндекса. Прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе 3.0”,усиленно изучала самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для

Вас.

Предлагаю настроить вам интернет рекламу БЕСПЛАТНО, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Дополнительно:1. Проведу аудит и сравнительный анализ вашего бизнеса с вашими конкурентами2. Проведу аудит вашего сайта3. Проведу аудит вашей рекламной кампании в РСЯ (если на данный момент она у вас уже есть)