ilyanak

Илья Наконечный ilyanak

 
28 летУкраина/Хмельницкий
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Адаптивная, кроссбраузерная верстка. HTML5, CSS3, Bootstrap, JS, jQuery, SASS etc.

Навыки и технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • JavaScript
  • JQuery
  • Bootstrap
  • SASS
  • GIT
  • Адаптивная (Resposive) верстка
  • Кросс-браузерная верстка
Исправляю ошибки верстки на:  Wordpress, Joomla, 1C Битрикс.

Дизайн:

  • Векторная графика ( иконки, логотипы )
Опыт работы:

  • 1 год full-time - Front End Developer
Я всегда ONLINE!
JavascriptWordPressHTMLJoomlaBootstrapjQueryБитриксSASSGit
Отзывы заказчиков
kopyha
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Исправление недочетов верстки (в некоторых браузерах) - Bitrix
Приятно сотрудничать. Все быстро и понятно объяснил.
Отличный заказчик, мгновенная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Доработка сайта. Joomla.
Илья отлично справился с работой. Все замечания учёл и оперативно всё сделал. Очень довольна сотрудничеством. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие. Мои наилучшие рекомендации!
Отличный заказчик, мгновенная оплата! Спасибо!
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Исправления в верстке на друпал
Отличный исполнитель. Все четко и в срок
Хороший заказчик! Четкая постановка задачи, оплата в срок. Спасибо!
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Правка в верстку. Изменение картинки при наведении
Работа сделано отлично! Никаких правок, все быстро и качественно. Спасибо!
Отличный заказчик, мгновенная оплата! Спасибо!
Ответный отзыв
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#661
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
#234