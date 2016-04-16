Адаптивная, кроссбраузерная верстка. HTML5, CSS3, Bootstrap, JS, jQuery, SASS etc.
Навыки и технологии:
- HTML5
- CSS3
- JavaScript
- JQuery
- Bootstrap
- SASS
- GIT
- Адаптивная (Resposive) верстка
- Кросс-браузерная верстка
Дизайн:
- Векторная графика ( иконки, логотипы )
- 1 год full-time - Front End Developer
Портфолио
- Адаптивный сайт-обменник227 просмотров
- Адаптивная версия сайта - lsapreschool.com175 просмотров
- Интернет-магазин "Мир Чемоданов"214 просмотров
- Сухая Мойка - адаптивный landing page255 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Приятно сотрудничать. Все быстро и понятно объяснил.
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Отличный заказчик, мгновенная оплата! Рекомендую!
$30
10 баллов
8 лет назад
Илья отлично справился с работой. Все замечания учёл и оперативно всё сделал. Очень довольна сотрудничеством. Надеюсь на дальнейшее взаимодействие. Мои наилучшие рекомендации!
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Отличный заказчик, мгновенная оплата! Спасибо!
$10
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель. Все четко и в срок
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Хороший заказчик! Четкая постановка задачи, оплата в срок. Спасибо!
$2
10 баллов
8 лет назад
Работа сделано отлично! Никаких правок, все быстро и качественно. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, мгновенная оплата! Спасибо!
HTML-верстка
4 отзыва
$5/час
от $10от 1 дня
#661
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$3/час
от $3от 2 часов
#234