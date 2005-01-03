Ильяс Аджиев ilyas_designilyas_design
18 летКазахстан/Алматы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Почему я?
Здравствуйте, меня зовут Ильяс, мне 18 лет,
уже 2 год варюсь в дизайне
~Увлекаюсь садоводством и иностранными языками
Делаю магию в PowerPoint
Буду Вам полезен если вам нужен профессиональный ДИЗАЙН:
•Современной Индивидуальной Презентации
(для выступления на публике, для отправки по почте, презентация-отчет, презентация для инвесторов, презентация продукта, бизнес презентация)
•Рекламного баннера, листовок, флаеров
•Дизайн постов для соцсетей,визуальное оформление профилей
•Превью видео Youtube
•Инфо-карточки для маркетрплейсов (Wildberries, Ozon и др.)
Давайте сотрудничать!
Портфолио
- Презентация Компаниинет просмотров
- Презентация для конференции ItalianPizza1 просмотр
- Питч-дек для привлечения инвестицийнет просмотров
- Редизайн Инфографики для ООО АГРОТОРГнет просмотров
- Редизайн презентации для ООО РУСАГРОнет просмотров
- Таймлайн стартапа (презентация для инвесторов)нет просмотров
- Инфографика для онлайн школынет просмотров