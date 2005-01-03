ilyas_design

Ильяс Аджиев ilyas_design

 
18 летКазахстан/Алматы
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Почему я?

Здравствуйте, меня зовут Ильяс, мне 18 лет,
уже 2 год варюсь в дизайне

~Увлекаюсь садоводством и иностранными языками
Делаю магию в PowerPoint
Буду Вам полезен если вам нужен профессиональный ДИЗАЙН:
•Современной Индивидуальной Презентации
(для выступления на публике, для отправки по почте, презентация-отчет, презентация для инвесторов, презентация продукта, бизнес презентация)
•Рекламного баннера, листовок, флаеров
•Дизайн постов для соцсетей,визуальное оформление профилей
Превью видео Youtube
Инфо-карточки для маркетрплейсов (Wildberries, Ozon и др.)

Давайте сотрудничать!

PowerPoint
Портфолио