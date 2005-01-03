Почему я?

Здравствуйте, меня зовут Ильяс, мне 18 лет,

уже 2 год варюсь в дизайне



~Увлекаюсь садоводством и иностранными языками

Делаю магию в PowerPoint

Буду Вам полезен если вам нужен профессиональный ДИЗАЙН:

•Современной Индивидуальной Презентации

(для выступления на публике, для отправки по почте, презентация-отчет, презентация для инвесторов, презентация продукта, бизнес презентация)

•Рекламного баннера, листовок, флаеров

•Дизайн постов для соцсетей,визуальное оформление профилей

•Превью видео Youtube

•Инфо-карточки для маркетрплейсов (Wildberries, Ozon и др.)

Давайте сотрудничать!