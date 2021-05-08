ilyfonvizin

Требуется написать тексты для сайтов на темы недвижимости, спорта и автомобилей. Предпочтение авторам-универсалам, способным писать на любые темы. объемы - от 2000 к страниц. Стоимость - 70 рублей за ...
Копирайтинг10 заявок
Закрыт
4 года назад
Приветствую! Меня зовут Илья. Я руководитель креативного агентства. Одно из наших направлений - создание текстового контента для сайтов и социальных сетей.
Требуется написать тексты для сайтов на темы недвижимости, спорта и автомобилей. Предпочтение авторам-универсалам, способным писать на любые темы. объемы - от 2000 к страниц. Стоимость - 70 рублей за ...