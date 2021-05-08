ilyfonvizin

Илья ilyfonvizin

 
37 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Наш мир - это буквы, расставленные в правильном порядке

Приветствую! Меня зовут Илья. Я руководитель креативного агентства. Одно из наших направлений - создание текстового контента для сайтов и социальных сетей. 

  • Копирайтинг, рерайтинг

    Требуется написать тексты для сайтов на темы недвижимости, спорта и автомобилей. Предпочтение авторам-универсалам, способным писать на любые темы. объемы - от 2000 к страниц.  Стоимость - 70  рублей за ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    4 года назад