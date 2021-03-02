КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА, PPC Google, Таргетированная реклама Facebook/Instagram

Сотрудничая со мной Вы получите высокое качество по низкой цене.

Являюсь сертифицированным специалистом Google.

Поэтому если у Вас новый аккаунт Google рекламы, (до 14 дней)

Вы можете получить бонус на баланс Google рекламы 2000грн (при условии, если аккаунт за 30 дней потратил 2000грн)

С 2015г. продвигаю коммерческие проекты в интернете, интернет-магазины, лендинги, бизнес-аккаунты ФБ/Инстаграм и т.д. А так же лидогенерация в товарном бизнесе.

УСЛУГИ:

Настройка контекстной рекламы (PPC Google)

Настройка Google Merchant Center (Google Покупки)

Настройка Google Display (КМС)

Настройка Google ремаркетинг

- анализ интернет-магазина, сайта

- создание списка ключевых слов

- создание списка минус слов

- создание рекламных компаний и групп объявлений

- создание рекламных объявлений

- настройка таргетинга

- настройка аналитики

- возможна помощь с установкой и подключением кода для Гугл аналитики в интернет-магазин, лендинг

- определение рекламного бюджета (более менее корректно можно только после 10дней работы рекламы)

Ведение рекламных кампаний Google Adwords

- добавление ключевых слов

- добавление минус слов

- добавление новых рекламных объявлений

- работа с аналитикой

Настройка таргетированной рекламы Facebook/Instagram

- анализ странички Facebook/Instagram либо интернет-магазина, сайта

- определение с заказчиком куда лить трафик

- создание рекламного кабинета

- создание рекламных компаний, групп объявлений, рекламных объявлений

- настройки целевой аудитории (регион, возраст, пол, интересы и т.д)

- тестирование аудиторий в течении месяца

- настройка пикселя ФБ

- создание Look-alike

- корректировка рекламных объявлений

- возможна помощь с установкой и подключением пикселя Facebook в интернет-магазин, лендинг

Возможно создание интернет-магазинов, лендингов

Возможно создание креативов для таргетированной рекламы, на основе предоставленных Вами фото-видеоматериалов

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿SMM

- создание и оформление аккаунтов, настройка бизнес-профиля

- согласование стилистики профиля

- создание контент-плана и контента (на основе предоставленных Вами фото-видеоматериалов)

- постинг в соцсеть согласно контент-плана

- увеличение количества подписчиков (если есть такая задача)

- создание сторис

- работа с блогерами, в том числе мониторинг качества аудитории блогеров (если есть такая задача)

- настройка и ведение таргетированной рекламы