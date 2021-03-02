Сотрудничая со мной Вы получите высокое качество по низкой цене.
Являюсь сертифицированным специалистом Google.
Поэтому если у Вас новый аккаунт Google рекламы, (до 14 дней)
Вы можете получить бонус на баланс Google рекламы 2000грн (при условии, если аккаунт за 30 дней потратил 2000грн)
С 2015г. продвигаю коммерческие проекты в интернете, интернет-магазины, лендинги, бизнес-аккаунты ФБ/Инстаграм и т.д. А так же лидогенерация в товарном бизнесе.
УСЛУГИ:
Настройка контекстной рекламы (PPC Google)
Настройка Google Merchant Center (Google Покупки)
Настройка Google Display (КМС)
Настройка Google ремаркетинг
- анализ интернет-магазина, сайта
- создание списка ключевых слов
- создание списка минус слов
- создание рекламных компаний и групп объявлений
- создание рекламных объявлений
- настройка таргетинга
- настройка аналитики
- возможна помощь с установкой и подключением кода для Гугл аналитики в интернет-магазин, лендинг
- определение рекламного бюджета (более менее корректно можно только после 10дней работы рекламы)
Ведение рекламных кампаний Google Adwords
- добавление ключевых слов
- добавление минус слов
- добавление новых рекламных объявлений
- работа с аналитикой
Настройка таргетированной рекламы Facebook/Instagram
- анализ странички Facebook/Instagram либо интернет-магазина, сайта
- определение с заказчиком куда лить трафик
- создание рекламного кабинета
- создание рекламных компаний, групп объявлений, рекламных объявлений
- настройки целевой аудитории (регион, возраст, пол, интересы и т.д)
- тестирование аудиторий в течении месяца
- настройка пикселя ФБ
- создание Look-alike
- корректировка рекламных объявлений
- возможна помощь с установкой и подключением пикселя Facebook в интернет-магазин, лендинг
Возможно создание интернет-магазинов, лендингов
Возможно создание креативов для таргетированной рекламы, на основе предоставленных Вами фото-видеоматериалов
SMM
- создание и оформление аккаунтов, настройка бизнес-профиля
- согласование стилистики профиля
- создание контент-плана и контента (на основе предоставленных Вами фото-видеоматериалов)
- постинг в соцсеть согласно контент-плана
- увеличение количества подписчиков (если есть такая задача)
- создание сторис
- работа с блогерами, в том числе мониторинг качества аудитории блогеров (если есть такая задача)
- настройка и ведение таргетированной рекламы
Портфолио
- Настройка и ведение контекстной рекламы Google Ads56 просмотров
- Настройка и ведение контекстной рекламы Google Ads59 просмотров
- Настройка и ведение контекстной рекламы Google Ads86 просмотров
- Настройка и ведение контекстной рекламы Google Ads66 просмотров
- Настройка и ведение видеорекламы на YouTube49 просмотров
- Настройка и ведение контекстной рекламы Google Ads45 просмотров
- Настройка и ведение контекстной рекламы Google Ads46 просмотров