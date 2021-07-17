Программист фрилансер

Меня зовут Виктор, Я занимаюсь фотошопом, владею им почти идеально, чтобы заменить фон и объект от фона - это одно из моих основных занятий. Мои услуги только ручной работы, я могу вырезать абсолютно любой объект, как я уже сказал, что услуги хорошие и поэтому цены соответствующие. Заказав у меня один раз вы будете приятно удивлены результатом и вернётесь. Но здесь у меня есть интересные видеокурсы на различные темы. Заказывайте, учитесь. Всего Доброго!