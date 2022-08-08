Дизайн-ракета
Привет! Меня зовут Миша.
Начинаю карьеру прямиком из стартапа, в котором проработал полгода.
Мы запускали агрегатор детского такси и автонянь в Новосибирске. Дизайнер
в стартапе — и швец и жнец. Работал над визуалом и интерактивом для веб-сайта
и двух приложений. Строил CJM и выдвигал гипотезы по улучшению интерфейса
и пользовательского опыта. Ввел дизайн-систему и вел документации по ней.
Также оптимизировал некоторые организационные процессы в команде.
Результат — два приложения и веб-сервис.
Коротко о навыках
- Проработка айдентики,
- Проработка вектора развития проектов компании,
- Проектирование и дизайн приложений для iPhone и Android,
- Проектирование и дизайн веб-сайтов,
- Анализ проблемных зон текущего интерфейса и пользовательского взамодействия,
- Разработка дизайн системы,
- Дизайн интерактивных прототипов,
- Дизайн баннеров для партнерских программ и наружной рекламы,
- Дизайн презентаций.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Агрегатор детского такси и автонянь «Такси Кидс»7 просмотров
- Приложение для управления шлагбаумом во дворе9 просмотров
- Редизайн сайта Дизайн-Конференции42 просмотра
- Редизайн сайта гипермаркета любой техники43 просмотра
- Редизайн сайта ювелирного магазина "ЭПЛ Даймонд"45 просмотров