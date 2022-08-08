Дизайн-ракета

Привет! Меня зовут Миша.

Начинаю карьеру прямиком из стартапа, в котором проработал полгода.

Мы запускали агрегатор детского такси и автонянь в Новосибирске. Дизайнер

в стартапе — и швец и жнец. Работал над визуалом и интерактивом для веб-сайта

и двух приложений. Строил CJM и выдвигал гипотезы по улучшению интерфейса

и пользовательского опыта. Ввел дизайн-систему и вел документации по ней.

Также оптимизировал некоторые организационные процессы в команде.

Результат — два приложения и веб-сервис.

Коротко о навыках