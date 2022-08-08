immu

Михаил Павлов immu

 
25 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн-ракета

Привет! Меня зовут Миша.

Начинаю карьеру прямиком из стартапа, в котором проработал полгода.

Мы запускали агрегатор детского такси и автонянь в Новосибирске. Дизайнер

в стартапе — и швец и жнец. Работал над визуалом и интерактивом для веб-сайта

и двух приложений. Строил CJM и выдвигал гипотезы по улучшению интерфейса

и пользовательского опыта. Ввел дизайн-систему и вел документации по ней.

Также оптимизировал некоторые организационные процессы в команде.

Результат — два приложения и веб-сервис.

Коротко о навыках

  • Проработка айдентики,
  • Проработка вектора развития проектов компании,
  • Проектирование и дизайн приложений для iPhone и Android,
  • Проектирование и дизайн веб-сайтов,
  • Анализ проблемных зон текущего интерфейса и пользовательского взамодействия,
  • Разработка дизайн системы,
  • Дизайн интерактивных прототипов,
  • Дизайн баннеров для партнерских программ и наружной рекламы,
  • Дизайн презентаций.
Android