inet-shop

Светлана inet-shop

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

Группа компаний «ФИНВАЛ» основана в 1994 году.Основной профиль нашей деятельности – комплексные поставки на промышленные предприятия России и СНГ, а также производство и поставка технологической оснастки и инструмента, изготавливаемого по чертежам заказчика.

ЗАО "ФинвалЭнерго"

Адрес: Волгоградский проспект д.32/11

www.zapchastiru.ru

С уважением, Аркова Светлана

+7(495)649-80-55 доб.1275

[email protected]

  • Создание баннеров

    Необходимо создать баннеры, такие как на сайте http://elec.ru/: 1 Верхний баннер -"Контактор" 2 По середине - "ЭнергоТверь" и на сайте http://energoportal.ru/: 1 Слева сверху - "Тесли"

    Баннеры47 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайтер

    Требования: Гражданство РФ, Москва • Возраст: 18-30 лет, • Высшее или Н/В образование • Опыт работы в данной должности от 2 лет • Опыт работы в интернет- агентстве ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Контент-менеджмент для сайтов

    Есть несколько сайтов, 2 из которых с нуля. Необходима модернизация старых и заполнение новых. Оплата достойная. Работа должна быть качетсвенная. Наши сайты:www.finval-parts.ru, www.zachastiru, www.finval.ru/products_services/, www.motionindustries.ru, www.cablek.ru, www.napaonline.ru

    Наполнение сайтов30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад