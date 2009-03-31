Необходимо создать баннеры, такие как на сайте http://elec.ru/: 1 Верхний баннер -"Контактор" 2 По середине - "ЭнергоТверь" и на сайте http://energoportal.ru/: 1 Слева сверху - "Тесли"
Группа компаний «ФИНВАЛ» основана в 1994 году.Основной профиль нашей деятельности – комплексные поставки на промышленные предприятия России и СНГ, а также производство и поставка технологической оснастки и инструмента, изготавливаемого по чертежам заказчика.
ЗАО "ФинвалЭнерго"
Адрес: Волгоградский проспект д.32/11
С уважением, Аркова Светлана
+7(495)649-80-55 доб.1275
- Баннеры47 заявокЗакрыт16 лет назад
Требования: Гражданство РФ, Москва • Возраст: 18-30 лет, • Высшее или Н/В образование • Опыт работы в данной должности от 2 лет • Опыт работы в интернет- агентстве ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт16 лет назад
Редизайн иностранных сайтов с учетом российской специфики. Сайтов более 5.Дизайн сайтов60 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть несколько сайтов, 2 из которых с нуля. Необходима модернизация старых и заполнение новых. Оплата достойная. Работа должна быть качетсвенная. Наши сайты:www.finval-parts.ru, www.zachastiru, www.finval.ru/products_services/, www.motionindustries.ru, www.cablek.ru, www.napaonline.ruНаполнение сайтов30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $3000
Нужен магазин такой же, как letu.ru с описанием продуктов как на http://www.grainger.com/Grainger/items/3FYU2?cm_mmc=SL-_-ProductNews-_-Electrical-_-3FYU2 Необходимо будет доработать под мои требованияИнтернет-магазины70 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо наполнить информацией интернет-магазин (текст, изображения) Информации будет много, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество Оплата по договоренностиПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад