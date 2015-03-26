SMM (привлечение трафика из соц.сетей)
Помогу привлечь посетителей/подписчиков/покупателей из соц.сетей на Ваш сайт или лэндинг. Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники.
Предлагаю:
- разработка рекламной стратегии;
- анализ целевой аудитории;
- подбор групп в зависимости от Вашей целевой аудитории и рекламного бюджета;
- подготовка рекламных объявлений с "продающим" текстом;
- взаимодействие с администраторами групп;
- размещение объявлений на стене группы.
Настройки таргетинга и ретаргетинга.
Освобожу от лишней работы, чтобы Вы могли сосредоточиться на главном!
Действие аккаунта приостановлено!
Социальные сети (SMM и SMO)
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$5/час
от $20от 1 дня
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