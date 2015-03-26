SMM (привлечение трафика из соц.сетей)

Помогу привлечь посетителей/подписчиков/покупателей из соц.сетей на Ваш сайт или лэндинг. Вконтакте, Фэйсбук, Одноклассники.

Предлагаю:

- разработка рекламной стратегии;

- анализ целевой аудитории;

- подбор групп в зависимости от Вашей целевой аудитории и рекламного бюджета;

- подготовка рекламных объявлений с "продающим" текстом;

- взаимодействие с администраторами групп;

- размещение объявлений на стене группы.

Настройки таргетинга и ретаргетинга.

Освобожу от лишней работы, чтобы Вы могли сосредоточиться на главном!