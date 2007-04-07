Необходимо разработать скрипт для сайта аналогичный - Weblancer.net Будет рассмотрена возможность приобретения готовых подобных решений Нужна стартовая площадка для развития иного направления...
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
16 лет назад
Необходимо разработать скрипт для сайта аналогичный - Weblancer.net Будет рассмотрена возможность приобретения готовых подобных решений Нужна стартовая площадка для развития иного направления...
Необходимо создать интерактивную карту одной из Российских областей, прототип www.maps.google.com Отрисованная карта будет прилагаться. Также необходимо реализовать механизм добавления нового обьекта в определенную точку карты со своими данными(текст, фото, ссылка на информационную страницу). При наведении курсора на обьект, ...