infosky

З.Н. Владимир infosky

 
55 летРоссия/Калининград
17 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка клона сайта Weblancer.net

    Необходимо разработать скрипт для сайта аналогичный - Weblancer.net Будет рассмотрена возможность приобретения готовых подобных решений Нужна стартовая площадка для развития иного направления...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание интерактивной карты на Flash.

    $500

    Необходимо создать интерактивную карту одной из Российских областей, прототип www.maps.google.com Отрисованная карта будет прилагаться. Также необходимо реализовать механизм добавления нового обьекта в определенную точку карты со своими данными(текст, фото, ссылка на информационную страницу). При наведении курсора на обьект, ...

    Веб-программирование22 заявки
    Закрыт
    17 лет назад