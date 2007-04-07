Необходимо создать интерактивную карту одной из Российских областей, прототип www.maps.google.com Отрисованная карта будет прилагаться. Также необходимо реализовать механизм добавления нового обьекта в определенную точку карты со своими данными(текст, фото, ссылка на информационную страницу). При наведении курсора на обьект, ...