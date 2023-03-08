Копирайтер

Доброго времени суток, уважаемые заказчики, коллеги!

Меня зовут Инга. Я веду социально активный образ жизни, много читаю, увлекаюсь фотографией, путешествиями и природой. Имею опыт в сфере туризма. Качественно предоставлю услуги: рерайт, копирайт, СЕО копирайт. Напишу для вас интересные статьи на различные тематики. В своей работе ориентируюсь на то, чтобы текст легко читался. С легкостью пишу продающие тексты.

Обратившись ко мне вы получите:

* ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТЗ;

* МИНИМУМ ВОДЫ И СПАМА;

* ПОЛНОЕ РАСКРЫТИЕ ТЕМЫ;

Всегда стремлюсь к самосовершенствованию и улучшению навыков. Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству.