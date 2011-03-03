ingademina

Гжель. 50 страниц. Введение, Материалы, инструменты, Техника безопасности, литература.
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Закрыт
14 лет назад
Гжель. 50 страниц. Введение, Материалы, инструменты, Техника безопасности, литература.
Проект сада для людей с ограниченными физическими возможностями на территории ВВЦ. Это диплом специалиста.
Нужна теория на 10 стр.+ проект+ выведение на экран компьютера
Вариант - А13, на стр.41 исходные данные (выделены красным цветом)
Управление системой профессионального становления инвалидов Дипломная работа, объем 80 листов. Срок сдачи - 10 апреля 2011г. Город - Тверь.