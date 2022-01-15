ink_kirushenka

Кирилл ink_kirushenka

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Привет, Я Кирилл - UX/UI дизайнер

О себе:

Прошел курс по UX/UI Design

Работаю в Figma

Ответственно подхожу к работе

Укладываюсь в срок, 2-4 дня

Услуги:

 Разработка макета для интернет-магазина - 1500Р

〰️ Дизайн (Редактирование и наполнение сайта контентом) - 1500Р

 Разработка макета лендинга/прайс-листа - 700Р

〰️ Дизайн лендинга/прайс-листа - 1000Р

 Разработка макета адаптированный под любое устройство - 1000Р

〰️ Дизайн для любого из устройств - 1200Р

Для первых клиентов сделаю 30% скидку на каждую услугу

Портфолио имеется

За более подробной информацией пишите в ЛС!