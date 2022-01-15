ink_kirushenka

Привет, Я Кирилл - UX/UI дизайнер
О себе:
Прошел курс по UX/UI Design
Работаю в Figma
Ответственно подхожу к работе
Укладываюсь в срок, 2-4 дня
Услуги:
Разработка макета для интернет-магазина - 1500Р
〰️ Дизайн (Редактирование и наполнение сайта контентом) - 1500Р
Разработка макета лендинга/прайс-листа - 700Р
〰️ Дизайн лендинга/прайс-листа - 1000Р
Разработка макета адаптированный под любое устройство - 1000Р
〰️ Дизайн для любого из устройств - 1200Р
Для первых клиентов сделаю 30% скидку на каждую услугу
Портфолио имеется
За более подробной информацией пишите в ЛС!
Действие аккаунта приостановлено!