Рекламное агентство INMARK

Занимаюсь интернет-маркетингом чуть менее 6 лет. 3 года назад вместе с партнером открыл свое дело - агентство эффективных маркетинговых решений INMARK (inmark.com.ua).

Основные виды деятельности:

разработка сайтов "под ключ"

реклама в интернете

графический и веб-дизайн

комплексный маркетинг

География наших клиентов не ограничивается только Украиной, есть опыт работы с иностранными компаниями из Великобритании и Франции.