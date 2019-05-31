inmark-job

Игорь inmark-job

 
36 летУкраина/Бердянск
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Рекламное агентство INMARK

Занимаюсь интернет-маркетингом чуть менее 6 лет.  3 года назад вместе с партнером открыл свое дело - агентство эффективных маркетинговых решений INMARK (inmark.com.ua).

Основные виды деятельности:

  • разработка сайтов "под ключ"
  • реклама в интернете
  • графический и веб-дизайн
  • комплексный маркетинг
География наших клиентов не ограничивается только Украиной, есть опыт работы с иностранными компаниями из Великобритании и Франции.
Портфолио
Показать больше работ