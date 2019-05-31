Рекламное агентство INMARK
Занимаюсь интернет-маркетингом чуть менее 6 лет. 3 года назад вместе с партнером открыл свое дело - агентство эффективных маркетинговых решений INMARK (inmark.com.ua).
Основные виды деятельности:
- разработка сайтов "под ключ"
- реклама в интернете
- графический и веб-дизайн
- комплексный маркетинг
Портфолио
- Меню217 просмотров
- Стенд148 просмотров
- Календарь157 просмотров
- Фирменный стиль для компании «UAinvesting»204 просмотра
- Дизайн маркетинг-китов для "Дека"199 просмотров
- Листовки «Anytimefitness» (London, Kensington)197 просмотров
- ALTEZZA197 просмотров
- Выставка экзотических насекомых153 просмотра
- Artum226 просмотров
- Агентство Love is140 просмотров
- INSALE179 просмотров
- Благотворительный фонд270 просмотров