Копирайтер, поэт, пишу статьи, поздравления в стихах, художественную прозу.

Копирайтинг и рерайтинг. Стихи - лирические, шуточные, поздравительные. Художественная проза.

Дизайн ювелирных украшений, рисунки и иллюстрации, а также заказная живопись и скульптура.

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