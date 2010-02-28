Копирайтер, поэт, пишу статьи, поздравления в стихах, художественную прозу.
Копирайтинг и рерайтинг. Стихи - лирические, шуточные, поздравительные. Художественная проза.
Дизайн ювелирных украшений, рисунки и иллюстрации, а также заказная живопись и скульптура.
Портфолио
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- Покер - путь профи.222 просмотра
- Основные правила игры для всех видов онлайн-покера263 просмотра
- "Летунша".252 просмотра
- Узор "Модерн".3986 просмотров
- Без названия216 просмотров
- "Оля".257 просмотров
- "Амазонка".327 просмотров
- Микроскоп.267 просмотров
- Эльфийка.229 просмотров
- Дом.238 просмотров
- Дом с верандой.222 просмотра