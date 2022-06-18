Меня зовут Инна и я - графический дизайнер. Специализируюсь на логотипах, фирменном стиле и дизайне социальных сетей.
Более года занимаюсь графическим дизайном. Работа со мной - это анализ ниши и целевой аудитории, заполнение подробного брифа, создание нескольких вариантов на выбор, правки и работа на результат. Могу передать необходимое настроение и отразить ценности бренда.
Для меня дизайн — идеальная смесь науки и творчества. Главное для меня — помочь Вам и Вашему бизнесу расти. Мой подход — работа с комфортом и вниманием к деталям. Каждый проект для меня является особенным.
Полное портфолио можно увидеть на Behance, а познакомиться со мной и моими работами поближе можно в моих социальных сетях.
Моё портфолио: https://www.behance.net/ik_design
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