Создание нейроиллюстраций, нейрофотографий, написание текстов , постов,статей, сценариев Reels. с использованием нейросетей.

Меня зовут Инна.Создаю нейроиллюстрации, нейрофотографии, иконки, маскоты и т. д. в разных стилях и техниках по Вашему ТЗ. Работаю в нейросетях Midjourney , Kandinsky, Dall-E 3 .Пишу тексты ,статьи посты, сценарии Reels. по ТЗ, контент -планы для соцсетей после брифа клиента . В работе использую ChatGPT4 turbo, с возможностью выхода и Интнрнет и загрузки больших файлов PDF.Владею навыками промт-инжиниринга. Прошла обучение в "Школе СММ Дамира Халилова";: курс "AI-профессионал" и "Профессиональная нейроиллюстрация и нейрофотография".Имеются подтверждающие сертификаты.(см.Портфолио). Стоимость: Создание нейроиллюстрации от 800р за единицу (серия из 10 шт-7000р) Создание Текста от 500р за единицу в зависимости от объема и сложности; сценарии Reels от 1200р за единицу (пакет из 15 сценариев 15000р)