innatupichina

Здравствуйте! Мне нужна 3d упаковка для Мохито (будут четко прописаны ракурсы и размещение бутылки) . Я хочу максимально реалистичное исполнение. Есть готовый дизайн в иллюстраторе. Прикрепляю подробный бриф. В брифе есть слайды ...