innatupichina

Инна Тупичина innatupichina

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • 3d модель и визуализация МОХИТО

    Здравствуйте! Мне нужна 3d упаковка для Мохито (будут четко прописаны ракурсы и размещение бутылки) .  Я хочу максимально реалистичное исполнение.  Есть готовый дизайн в иллюстраторе.  Прикрепляю подробный бриф. В брифе есть слайды ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3d упаковка для орехов ЩЕЛКУНЧИК

    Здравствуйте! Мне нужна 3d упаковка для орехов плюс 7-10 рендеров (будут четко прописаны ракурсы и размещение коробки или коробок) . Я хочу максимально реалистичное исполнение. Есть готовый дизайн в иллюстраторе. Идея: картонная коробка в виде ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • 3d модель и визуализация ДУХОВ

    Здравствуйте! Мне нужна 3d упаковка и визуализация для духов, 7-10 рендеров (будут четко прописаны ракурсы и размещение упаковки) . Я хочу максимально реалистичное исполнение. Решение: готический дизайн порфюмерной воды для женщин. Прикрепляю подробный бриф. В ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад