innatupichina

Здравствуйте! Мне нужна 3d упаковка для Мохито (будут четко прописаны ракурсы и размещение бутылки) . Я хочу максимально реалистичное исполнение. Есть готовый дизайн в иллюстраторе. Прикрепляю подробный бриф. В брифе есть слайды ...
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- 3D-графика11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мне нужна 3d упаковка для орехов плюс 7-10 рендеров (будут четко прописаны ракурсы и размещение коробки или коробок) . Я хочу максимально реалистичное исполнение. Есть готовый дизайн в иллюстраторе. Идея: картонная коробка в виде ...3D-графика7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Мне нужна 3d упаковка и визуализация для духов, 7-10 рендеров (будут четко прописаны ракурсы и размещение упаковки) . Я хочу максимально реалистичное исполнение. Решение: готический дизайн порфюмерной воды для женщин. Прикрепляю подробный бриф. В ...3D-графика10 заявокЗакрыт6 лет назад