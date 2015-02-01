innochka_v

Инна innochka_v

 
27 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Отведственно и находчиво, бистро и качественно, грамотно и со вкусом

Викулова Инна Юрьевна

Телефон: 097 333-33-33

E-mail: [email protected]

Уровень заработной платы:  зависит от объема роботы

Цель поиска: получение должности копирайтера, робота с клиентами 

Опыт трудовой и профессиональной деятельности: не занималась подобным видом деятельности

Дополнительные профессиональные навыки:

  • написание и корректировка старей, робота с местными газетами
  • составление сценариев для праздничных мероприятий и радио-эфиров,
  • подготовка статей в печатные издания,
  • умение работать оперативно,
  • грамотная речь,
  • русский язык и украинский язык – профессиональный; английский – на среднем уровне
Копирайтер – человек с творческой натурой и богатой фантазией. В Обязанности копирайтера входит написание статей с рекламным уклоном. Копирайтер участвует в создании имиджа фирмы, в том числе и разработка названия, слогана и других рекламных материалов. 

              Уверена, что робота именно для меня, потому как являюсь заинтересованной в роботе копирайтера, ответственно подхожу ко всем заданиям и всегда довожу начатое до конца. 