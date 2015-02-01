innochka_v

Отведственно и находчиво, бистро и качественно, грамотно и со вкусом
Викулова Инна Юрьевна
Телефон: 097 333-33-33
E-mail: [email protected]
Уровень заработной платы: зависит от объема роботы
Цель поиска: получение должности копирайтера, робота с клиентами
Опыт трудовой и профессиональной деятельности: не занималась подобным видом деятельности
Дополнительные профессиональные навыки:
- написание и корректировка старей, робота с местными газетами
- составление сценариев для праздничных мероприятий и радио-эфиров,
- подготовка статей в печатные издания,
- умение работать оперативно,
- грамотная речь,
- русский язык и украинский язык – профессиональный; английский – на среднем уровне
Уверена, что робота именно для меня, потому как являюсь заинтересованной в роботе копирайтера, ответственно подхожу ко всем заданиям и всегда довожу начатое до конца.