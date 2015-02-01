innochka_v

Отведственно и находчиво, бистро и качественно, грамотно и со вкусом

Викулова Инна Юрьевна

Телефон: 097 333-33-33

E-mail: [email protected]

Уровень заработной платы: зависит от объема роботы

Цель поиска: получение должности копирайтера, робота с клиентами

Опыт трудовой и профессиональной деятельности: не занималась подобным видом деятельности

Дополнительные профессиональные навыки:

написание и корректировка старей, робота с местными газетами

составление сценариев для праздничных мероприятий и радио-эфиров,

подготовка статей в печатные издания,

умение работать оперативно,

грамотная речь,

русский язык и украинский язык – профессиональный; английский – на среднем уровне

Копирайтер – человек с творческой натурой и богатой фантазией. В Обязанности копирайтера входит написание статей с рекламным уклоном. Копирайтер участвует в создании имиджа фирмы, в том числе и разработка названия, слогана и других рекламных материалов.

Уверена, что робота именно для меня, потому как являюсь заинтересованной в роботе копирайтера, ответственно подхожу ко всем заданиям и всегда довожу начатое до конца.