inomasadji

Веб-студия PixelStyle

Студия Веб-дизайна и графики «PixelStyle» ставит своей задачей развитие бизнеса клиентов с помощью сети Интернет. Прежде всего это маркетинг, направленный на увеличение объемов продаж. Наша задача – не просто создание красивого сайта и оптимизация сайта под поисковые системы (так называемое традиционное SEO), мы стремимся помочь клиенту повышать прибыль, используя Интернет-сайт компании.

Опыт разработки веб-сайтов - 10 лет

Наши услуги:

- Разработка сайтов различной степени сложности: от сайта-визитки до сложных интернет-систем

- Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в российских поисковых системах (Яндекс, Рамблер, Google)

- Аудит юзабилити (удобства использования) сайтов

- Размещение контекстной рекламы в российских поисковых системах

- Техническая и контент-поддержка сайтов

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