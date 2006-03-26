Доработка сайта wmpaycash.net а именно 1) Установить в админке автоматическое изменение котировки курсов валют по курсу ЦБ РФ 2) Дорботать вход в админку
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $10
Необходимо настроить калькулятор курсов т. к. некоторые валюты неправельно высчитывает. Добавить функцию в админку автоматического изменения wmpaycash.netВеб-программирование4 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $200
Необходимо создание 2-х обменных пунктов на один сайт. 1-й обменник мгновенный обмен примерно такой как http://wm-est.com/ 2-й обменник с выставлением заявок примерно такой как http://www.digiseller.ru/exchange/default.aspВеб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
Необходимо наподобие этого казино, только игра в шашки. Нжно, чтоб игроки занимали места за столами и играли между собой. Различные ставки 0,10$ (0.01$ - Комиссия за игру) 0,50$ (0,05$ - Комиссия за игру) и т.д. http://www.dvd-guru.ru/Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужно наподобие этого казино, только игра в покер. Необходимо, чтоб игроки занимали места за столами и играли между собой. 3-разновидности покера Hold'em Soko 5-Draw http://www.dvd-guru.ru/Веб-программирование7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен готовый скрипт обменного пункта!!!Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Обменный пункт примерно как на http://wm.exchanger.ru Чтобы любой желающий смог выставлять свои заявки на обмен + в адмнке можно было выставлять размер комиссионных от 0 до 0,50% Интерисуют направление обмена только WMZ->WMR WMR->WMZ WMZ->WME WME->WMZ WME->WMR WMR->WME WMZ->WMU WMU->WMZ WMR->WMU WMU->WMR Можно упрощенный вариант без статистики секции, ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт18 лет назад
Обменный пункт такой как на Plati.ru с настраевыми комиссионнымиВеб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходим проект как Capitaller.ru @ Shareholder.ruСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт18 лет назад