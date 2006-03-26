inportal

Гость inportal

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Доработка wmpaycash

    Доработка сайта wmpaycash.net а именно 1) Установить в админке автоматическое изменение котировки курсов валют по курсу ЦБ РФ 2) Дорботать вход в админку

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Доработка wmpaycash

    $10

    Необходимо настроить калькулятор курсов т. к. некоторые валюты неправельно высчитывает. Добавить функцию в админку автоматического изменения wmpaycash.net

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 Обменных пункта

    $200

    Необходимо создание 2-х обменных пунктов на один сайт. 1-й обменник мгновенный обмен примерно такой как http://wm-est.com/ 2-й обменник с выставлением заявок примерно такой как http://www.digiseller.ru/exchange/default.asp

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Игра шашки

    Необходимо наподобие этого казино, только игра в шашки. Нжно, чтоб игроки занимали места за столами и играли между собой. Различные ставки 0,10$ (0.01$ - Комиссия за игру) 0,50$ (0,05$ - Комиссия за игру) и т.д. http://www.dvd-guru.ru/

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Покер

    $1000

    Нужно наподобие этого казино, только игра в покер. Необходимо, чтоб игроки занимали места за столами и играли между собой. 3-разновидности покера Hold'em Soko 5-Draw http://www.dvd-guru.ru/

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Обменный пункт

    $100

    Обменный пункт примерно как на http://wm.exchanger.ru Чтобы любой желающий смог выставлять свои заявки на обмен + в адмнке можно было выставлять размер комиссионных от 0 до 0,50% Интерисуют направление обмена только WMZ-&gt;WMR WMR-&gt;WMZ WMZ-&gt;WME WME-&gt;WMZ WME-&gt;WMR WMR-&gt;WME WMZ-&gt;WMU WMU-&gt;WMZ WMR-&gt;WMU WMU-&gt;WMR Можно упрощенный вариант без статистики секции, ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    18 лет назад