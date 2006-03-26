Обменный пункт примерно как на http://wm.exchanger.ru Чтобы любой желающий смог выставлять свои заявки на обмен + в адмнке можно было выставлять размер комиссионных от 0 до 0,50% Интерисуют направление обмена только WMZ->WMR WMR->WMZ WMZ->WME WME->WMZ WME->WMR WMR->WME WMZ->WMU WMU->WMZ WMR->WMU WMU->WMR Можно упрощенный вариант без статистики секции, ...