SMM & ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

﻿Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Инсаф, я специалист Facebook/Instagram в области SMM и таргетированной рекламе с практическим опытом работы 1 год.

Ценность моей работы заключается в том, чтобы достичь поставленные цели моего клиента.Для этого я выявляю потребности, помогаю поставить маркетинговые цели, смотрю на маркетинг сверху для использования эффективных инструментов под возможный бюджет.

Мои услуги

⚡SMM (Facebook+Instagram)

Базовое создание и оформление аккаунтов (настройка всех компонентов, описания, настройка бизнес-профиля, если они не настроены);

Создание стратегии продвижения в соцсети на минимальный период ведения (минимальный период составляет 1 месяц);

Создание контент-плана;

Создание графического материала для контента, на основе предоставленных Вами фото- видеоматериалов. Весь графический материал будет выдержан в единой стилистике;

Постинг в социальные сети согласно прописанной стратегии и контент-плана;

Увеличение количества подписчиков;

Подбор хештегов;

Настройка рекламного кабинета и проведение рекламных кампаний – таргетированная реклама;

Ежемесячная отчетность

создание рекламного кабинета

создание рекламных кампаний

создание графического контента

таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)

тестирование аудиторий

Настройка Facebook Pixel (для оптимизации кампании под продажи)

корректировка объявлений

отчет об эффективности рекламной кампании

Вкладываю душу в ваш проект. Буду рад помощь!