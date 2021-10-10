insaf_tazmiev

Инсаф insaf_tazmiev

 
23 годаРоссия/Кукмор
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
SMM & ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА

  • ﻿Добрый день, уважаемые заказчики!

Меня зовут Инсаф, я специалист Facebook/Instagram в области SMM и таргетированной рекламе с практическим опытом работы 1 год.

Ценность моей работы заключается в том, чтобы достичь поставленные цели моего клиента.Для этого я выявляю потребности, помогаю поставить маркетинговые цели, смотрю на маркетинг сверху для использования эффективных инструментов под возможный бюджет.

Мои услуги

SMM (Facebook+Instagram)

  • Базовое создание и оформление аккаунтов (настройка всех компонентов, описания, настройка бизнес-профиля, если они не настроены);
  • Создание стратегии продвижения в соцсети на минимальный период ведения (минимальный период составляет 1 месяц);
  • Создание контент-плана;
  • Создание графического материала для контента, на основе предоставленных Вами фото- видеоматериалов. Весь графический материал будет выдержан в единой стилистике;
  • Постинг в социальные сети согласно прописанной стратегии и контент-плана;
  • Увеличение количества подписчиков;
  • Подбор хештегов;
  • Настройка рекламного кабинета и проведение рекламных кампаний – таргетированная реклама;
  • Ежемесячная отчетность
Настройка таргетированной рекламы (Facebook+Instagram)

  • создание рекламного кабинета
  • создание рекламных кампаний
  • создание графического контента
  • таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)
  • тестирование аудиторий
  • Настройка Facebook Pixel (для оптимизации кампании под продажи)
  • корректировка объявлений
  • отчет об эффективности рекламной кампании
Вкладываю душу в ваш проект. Буду рад помощь!