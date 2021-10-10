SMM & ТАРГЕТИРОВАННАЯ РЕКЛАМА
Меня зовут Инсаф, я специалист Facebook/Instagram в области SMM и таргетированной рекламе с практическим опытом работы 1 год.
Ценность моей работы заключается в том, чтобы достичь поставленные цели моего клиента.Для этого я выявляю потребности, помогаю поставить маркетинговые цели, смотрю на маркетинг сверху для использования эффективных инструментов под возможный бюджет.
Мои услуги
⚡SMM (Facebook+Instagram)
- Базовое создание и оформление аккаунтов (настройка всех компонентов, описания, настройка бизнес-профиля, если они не настроены);
- Создание стратегии продвижения в соцсети на минимальный период ведения (минимальный период составляет 1 месяц);
- Создание контент-плана;
- Создание графического материала для контента, на основе предоставленных Вами фото- видеоматериалов. Весь графический материал будет выдержан в единой стилистике;
- Постинг в социальные сети согласно прописанной стратегии и контент-плана;
- Увеличение количества подписчиков;
- Подбор хештегов;
- Настройка рекламного кабинета и проведение рекламных кампаний – таргетированная реклама;
- Ежемесячная отчетность
- создание рекламного кабинета
- создание рекламных кампаний
- создание графического контента
- таргетинговые настройки аудиторий ( возраст, регион, интересы, пол, должность и тд..)
- тестирование аудиторий
- Настройка Facebook Pixel (для оптимизации кампании под продажи)
- корректировка объявлений
- отчет об эффективности рекламной кампании
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Продвижение интернет магазина (Instagram)61 просмотр
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- Визуальная упаковка аккаунта Instagram37 просмотров
- Визуальная упаковка аккаунта Instagram37 просмотров
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