Нам требуются инструкции по накидкам. ссылка на накидки [url=http://www.textile-city.ru/products/meh/1497.html]http://www.textile-city.ru/products/meh/1497.html[/url] кресло должно быть выполнено схематично, как в прошлый раз. Инструкция будет в формате а5 на одной стороне, поэтому мы хотим сделать ее достаточно лаконичной. Стилистика должна совпадать с сайтом. Так ...