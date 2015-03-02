Прикрепил скрин интерфейса, нужно зайти по моей ссылке, с нее переходить в инсту на человека(ссылка), и ответить девушка(18-35 лет) это или нет, на внешний вид. после ответа страница обновляется на другой(следующий) логин инсты ...
Александр Никитин insidiousinsidious
- $60Социальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 месяца назад
Нам требуются инструкции по накидкам. ссылка на накидки [url=http://www.textile-city.ru/products/meh/1497.html]http://www.textile-city.ru/products/meh/1497.html[/url] кресло должно быть выполнено схематично, как в прошлый раз. Инструкция будет в формате а5 на одной стороне, поэтому мы хотим сделать ее достаточно лаконичной. Стилистика должна совпадать с сайтом. Так ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен4 года назад
Необходимо создать водяной знак с названием сайта, он должен быть еле заметным, полупрозрачным. Так же нужно что бы при наложении этого знака на фото, фото не изменяло цветовой оттенок. Так же водяной знак должен быть заметен ...Логотипы и Знаки10 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется озвучить видеоролик, по предложенному тексту.Озвучивание1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Необходимо нарисовать баннер на сайт интернет магазина. Основное фото для баннера предоставим, на нем необходимо разместить информацию: "Нам з года! Дарим всем скидки: -500 рублей на халат с вышивкой. Успей заказать до 30 мая!" Такой баннер ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, хотели бы заказать карточку размером с визитку, примерное фото того, в каком стиле хотелось бы прикрепляем. Цветовая гамма: коричневый, бежевый, белый, золотистый, возможно добавление малиново-красного цвета. На фоне не цветочки а узоры. Визитка ...Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $10
Озвучить 5 коротких предложений до 10 секунд каждое.Озвучивание1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $45
для группы https://vk.com/nikitex нужно сделать аватарку фото которые можно использовать http://www.nikitex.ru/image/data/vishivka/IMG_8450.JPG http://www.nikitex.ru/image/data/vishivka/IMG_8551.JPG http://www.nikitex.ru/image/data/vishivka/IMG_8424.jpg также нужно сделать в аватарке "призыв подписаться"Иконки и Пиксель-арт3 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $35
нужно отрисовать: 1) макет на скотч ( для нанаесения на фирменный скотч) ( размером 50мм в ширину) прикрепил файл что примерно хочу. 2) макет тканевой вшивной бирки в текстильное изделие ( размером 40мм в ширину) Лого Состав: 100% Хлопок сайт Значки ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $8
Есть html файл сконвертированый из MS-word выглядит в браузере он нормально, но при прогоне его в pdf выползают пустые области. что нужно исправить: http://c2n.me/iynNpQ исходники: http://www.igxty.ru/schet.zipHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
JQuery для сайт интернет магазина нужна страница "доставки" ( генерируемая в зависимости от города) пример такой страницы: http://www.sotmarket.ru/delivery/ Города и варианты доставки хранятся в mysqlВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен удаленный сотрудник для работы над сайтом интернет магазина. Верстка + jquery Оплата 1000 руб / 30$ деньВеб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн Еврослота (см. предыдущий вариант) Еврослот это область Размером 17*4 см http://www.textile-city.ru/file_4_download/1.jpg На данный момент не устраивает: 1) много пустого места 2) Расположение лого не самое удачное 3) Хотелось бы чтобы весь еврослот был залит либо фоном, либо лого, ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо сделать дизайн бирки к продукции. Продукция к которой будет прикладываться бирка: http://www.textile-city.ru/meh.html Круг диаметром 4 см. в нем должно быть изображение овечки и подпись "Натуральная овечья шерсть". Овечку можно сделать растровым изображением, можно отрисовать в векторе. Итоговый файл должен быть ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
выполнить валидацию страниц: http://www.textile-city.ru/ http://www.textile-city.ru/jenskaya-odejda.html http://www.textile-city.ru/polotensa.html http://www.textile-city.ru/zakaz.html http://www.textile-city.ru/products/tapochki/685.html результат работы в виде: статических html страниц http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.textile-city.ru%2F&charset=%28detect+automatically%29&doctype=XHTML+1.0+Strict&ss=1&group=1&No200=1&user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2FservicesHTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
необходимо сверстать 2 внутрених страницы + футер сайту. сайт: textile-city.ru что верстать: http://clip2net.com/s/4Wokb1 http://clip2net.com/s/4WokVW http://clip2net.com/s/4WoHg9 файлы прикрепленны исходник psd Обратите внимание ( страница с карточками товаров): http://www.textile-city.ru/img_catalog/dlya-bani-i-sauny/kostyum-dlyi-bani-75524.jpg http://www.textile-city.ru/img_catalog/halaty/komplekt-bannyy-spa-13.jpg 1) фото в каталоге 2х разных размеров, необходимо чтобы было как в макете. 2) карточки с товаром должны быть ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Здравствуйте, необходимо сверстать 3 стараницы ( исходник psd есть): http://nikitex.ru/1.jpg http://nikitex.ru/2.jpg http://nikitex.ru/3.jpg под все популярные браузеры по liveinternet + должно адекватно смотреться на мобильных устройствах ( opera mini, mobile итд )HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
есть дизайн PSD нужно нарезать и натянуть на umi cms. дизайн интернет магазинаHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $15
нужно написать текст на страницы сайта: http://www.textile-city.ru/postelnoe_belie.html http://www.textile-city.ru/polotensa.html Текст оформить вида: http://www.textile-city.ru/odeyala.html http://www.textile-city.ru/halaty.html т.е больше технических свойств товара, таблицы, описания состава, качеств материала итд. После выбора исполнителя пришлю прайс лист для понимания/ознакомления какая продукция будет выставлена на страницах Учесть что это не интернет ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Нужна бирка для маркировки одежды. Одна сторона ( на второй будет наклейка) размер как визитка нужно: расположение: http://www.textile-city.ru/images/logo.png либо: лого(изображение) слева, текст справа форма будет прямоугольной, с дыркой у края 2мм ( как на примере расположения) исходники лого прикрепил к заданию требования типографии: http://1-dp.ru/trebovaniyВерстка полиграфии7 заявокЗакрыт11 лет назад