insidious

Александр Никитин insidious

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
8
безопасных платежей

  • Инстаграм зайти по моему списку логинов и ответить да/нет

    $60

    Прикрепил скрин интерфейса, нужно зайти по моей ссылке, с нее переходить в инсту на человека(ссылка), и ответить девушка(18-35 лет) это или нет, на внешний вид. после ответа страница обновляется на другой(следующий) логин инсты ...

    Социальные сети (SMM и SMO)14 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Инструкция для накидки

    Нам требуются инструкции по накидкам.  ссылка на накидки [url=http://www.textile-city.ru/products/meh/1497.html]http://www.textile-city.ru/products/meh/1497.html[/url] кресло должно быть выполнено схематично, как в прошлый раз. Инструкция будет в  формате а5 на одной стороне, поэтому мы хотим сделать ее достаточно лаконичной.   Стилистика должна совпадать с сайтом.  Так ...

    HTML
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание водяного знака с названием сайта.

    Необходимо создать водяной знак с названием сайта, он должен быть еле заметным, полупрозрачным. Так же нужно что бы при наложении этого знака на фото, фото не изменяло цветовой оттенок. Так же водяной знак должен быть заметен ...

    Логотипы и Знаки10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Баннер на сайт интернет магазина

    $20

    Необходимо нарисовать баннер на сайт интернет магазина. Основное фото для баннера предоставим, на нем необходимо разместить информацию: "Нам з года! Дарим всем скидки: -500 рублей на халат с вышивкой. Успей заказать до 30 мая!" Такой баннер ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Карточка

    Добрый день, хотели бы заказать карточку размером с визитку, примерное фото того, в каком стиле хотелось бы прикрепляем. Цветовая гамма: коричневый, бежевый, белый, золотистый, возможно добавление малиново-красного цвета. На фоне не цветочки а узоры. Визитка ...

    Шапка для сайта
    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вконтакте аватарка для группы

    $45

    для группы https://vk.com/nikitex нужно сделать аватарку фото которые можно использовать http://www.nikitex.ru/image/data/vishivka/IMG_8450.JPG http://www.nikitex.ru/image/data/vishivka/IMG_8551.JPG http://www.nikitex.ru/image/data/vishivka/IMG_8424.jpg также нужно сделать в аватарке "призыв подписаться"

    Иконки и Пиксель-арт3 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Скотч + бирка + пакет

    $35

    нужно отрисовать: 1) макет на скотч ( для нанаесения на фирменный скотч) ( размером 50мм в ширину) прикрепил файл что примерно хочу. 2) макет тканевой вшивной бирки в текстильное изделие ( размером 40мм в ширину) Лого Состав: 100% Хлопок сайт Значки ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Исправить CSS

    $8

    Есть html файл сконвертированый из MS-word выглядит в браузере он нормально, но при прогоне его в pdf выползают пустые области. что нужно исправить: http://c2n.me/iynNpQ исходники: http://www.igxty.ru/schet.zip

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Страница доставки JQuery

    $100

    JQuery для сайт интернет магазина нужна страница "доставки" ( генерируемая в зависимости от города) пример такой страницы: http://www.sotmarket.ru/delivery/ Города и варианты доставки хранятся в mysql

    MySQLjQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн еврослота

    $50

    Необходимо сделать дизайн Еврослота (см. предыдущий вариант) Еврослот это область Размером 17*4 см http://www.textile-city.ru/file_4_download/1.jpg На данный момент не устраивает: 1) много пустого места 2) Расположение лого не самое удачное 3) Хотелось бы чтобы весь еврослот был залит либо фоном, либо лого, ...

    Дизайн продукции6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн бирки.

    $50

    Необходимо сделать дизайн бирки к продукции. Продукция к которой будет прикладываться бирка: http://www.textile-city.ru/meh.html Круг диаметром 4 см. в нем должно быть изображение овечки и подпись "Натуральная овечья шерсть". Овечку можно сделать растровым изображением, можно отрисовать в векторе. Итоговый файл должен быть ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Валидация верстки

    $50

    выполнить валидацию страниц: http://www.textile-city.ru/ http://www.textile-city.ru/jenskaya-odejda.html http://www.textile-city.ru/polotensa.html http://www.textile-city.ru/zakaz.html http://www.textile-city.ru/products/tapochki/685.html результат работы в виде: статических html страниц http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fwww.textile-city.ru%2F&amp;charset=%28detect+automatically%29&amp;doctype=XHTML+1.0+Strict&amp;ss=1&amp;group=1&amp;No200=1&amp;user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 2 внутренних страницы сайта

    $50

    необходимо сверстать 2 внутрених страницы + футер сайту. сайт: textile-city.ru что верстать: http://clip2net.com/s/4Wokb1 http://clip2net.com/s/4WokVW http://clip2net.com/s/4WoHg9 файлы прикрепленны исходник psd Обратите внимание ( страница с карточками товаров): http://www.textile-city.ru/img_catalog/dlya-bani-i-sauny/kostyum-dlyi-bani-75524.jpg http://www.textile-city.ru/img_catalog/halaty/komplekt-bannyy-spa-13.jpg 1) фото в каталоге 2х разных размеров, необходимо чтобы было как в макете. 2) карточки с товаром должны быть ...

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать 3 страницы

    $150

    Здравствуйте, необходимо сверстать 3 стараницы ( исходник psd есть): http://nikitex.ru/1.jpg http://nikitex.ru/2.jpg http://nikitex.ru/3.jpg под все популярные браузеры по liveinternet + должно адекватно смотреться на мобильных устройствах ( opera mini, mobile итд )

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 страницы текста по 2000+ знаков

    $15

    нужно написать текст на страницы сайта: http://www.textile-city.ru/postelnoe_belie.html http://www.textile-city.ru/polotensa.html Текст оформить вида: http://www.textile-city.ru/odeyala.html http://www.textile-city.ru/halaty.html т.е больше технических свойств товара, таблицы, описания состава, качеств материала итд. После выбора исполнителя пришлю прайс лист для понимания/ознакомления какая продукция будет выставлена на страницах Учесть что это не интернет ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Бирка

    $20

    Нужна бирка для маркировки одежды. Одна сторона ( на второй будет наклейка) размер как визитка нужно: расположение: http://www.textile-city.ru/images/logo.png либо: лого(изображение) слева, текст справа форма будет прямоугольной, с дыркой у края 2мм ( как на примере расположения) исходники лого прикрепил к заданию требования типографии: http://1-dp.ru/trebovaniy

    Верстка полиграфии7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$50
10 баллов
4 года назад
Инструкция для накидки
Четкая постановка задачи. Только положительные рекомендации.
Спасибо огромное Ирине за прекрасно и своевременно выполненную работу. Советую как профессионала.
Ответный отзыв
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Озвучка видеоролика, по тексту.
Прекрасный клиент! Сотрудничество прошло гладко, без каких-либо проблем. Оплата - своевременная и в полном объеме. Спасибо, буду рада новым проектам!
Анна, огромное спасибо вам за работу. Все выполнено быстро, четко и в кротчайшие сроки. Вносились все поправки, опираясь на мои пожелания. Голос очень приятный, умеренный тембр, вообщем все на высшем уровне. Всем советую, и обратимся еще не раз.
Ответный отзыв
Achrem
Галина 
38 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Баннер на сайт интернет магазина
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству
Галина прекрасно справилась с поставленной целью, все выполнено в срок. Быстро и удобно было общаться. Спасибо за наши баннеры!
Ответный отзыв
ramale
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Создание логотипа, визитки, бланка
интересный проект. общие впечатления остались хорошие. можно сотрудничать
Отлично выполненная работа. Оперативная и адекватная реакция на дополнения и изменения. Большое спасибо, Роман!
Ответный отзыв
Superweblancer
Игорь 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов(-1)
$5
10 баллов
9 лет назад
Исправить CSS
Все гуд. Замечательный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
все ок
Ответный отзыв