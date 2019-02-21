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Данил instagramfb

 
37 летПортугалия/Лиссабон
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Искренняя забота

Монетизируй хобби, и делай больше крутых работ. Тестируй новые ниш,и и находи приятные тебе источники прибыли. Масштабируй бизнес, и освободи еще больше ресурсов для развития. Оптимизируй процессы,  и получай наслаждение от достижения поставленых целей быстрее запланированного. Положи на нас часть рутинной работы и продолжай генерировать идеи для воплощения своей мечты.

Работаем!

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$4/час
от $20от 1 дня
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