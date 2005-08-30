interist32

Не смог справиться с простейшим заданием! Настройкой готового скрипта OSCommerce. Нужно было подключить несколько модулей (стандартных) и настроить файл создания таблиц в базе данных.Завалил все сроки+дополнительные сроки, на связь почти не выходит, я как заказчик остался недоволен.Я потерял время (много времени) и не получил НИЧЕГО. Моя оценка ОЧЕНЬ ПЛОХО.