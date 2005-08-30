interist32

Гость interist32

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mista
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
18 лет назад
$250
10 баллов
18 лет назад
Разработка интернет-библиотеки о рыбах
Работа выполнена на отлично, ещё и раньше намеченного срока. Будем рады в дальнейшем сотрудничать с этим человеком.
dic70
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
1 балл
18 лет назад
Настройки скрипта магазина OSCommerce2.2 Milestone 2
Не смог справиться с простейшим заданием! Настройкой готового скрипта OSCommerce. Нужно было подключить несколько модулей (стандартных) и настроить файл создания таблиц в базе данных.Завалил все сроки+дополнительные сроки, на связь почти не выходит, я как заказчик остался недоволен.Я потерял время (много времени) и не получил НИЧЕГО. Моя оценка ОЧЕНЬ ПЛОХО.