dic70

Игорь Мартынов dic70

 
53 годаРоссия/Южно-Сахалинск
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Пока нет

Отзывы фрилансеров
SergeyA
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$15
10 баллов
18 лет назад
Отредактировать(немного) скрипт OSCommerce
Сотрудничество прошло просто на высшем уровне.
Отличный специалист в своём деле. Быстро и качественно решает поставленные задачи! Я доволен нашим сотрудничеством! Надеюсь мы будем работать вместе и дальше. Спасибо!!!
Ответный отзыв
matuageorge
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$25
10 баллов
18 лет назад
Перевести скрипт X-cart (магазин) с английского на русский.
Очень надежный заказчик. Все в установленные сроки и без проблем. Надеюсь, на дальнейшее с ним сотрудничество!
matuageorge
Гость 
NaN лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$150
10 баллов
18 лет назад
Нужен скрипт магазина X-Cart PRO
Отличный заказчик! Доброжлателен. Все в срок и вовремя! Оплату получил мгновенно после исполнения заказа!
Отлично! Хороший специалист! Оперативно решил проблемы со скриптом X-Cart. Я доволен! Буду рад сотрудничать с этим разработчиком.
Ответный отзыв