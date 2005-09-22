Нужен скрипт который будет добавлять (по расписанию) на доску объявлений...объявления. Более подробно в приложении к проекту.
- $70Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен скрипт который будет в автоматическом режиме искать, проверять и создавать базу данных досок объявлений.,..рассылать объявления на доски объявлений,(скрипт а не прога) . Более подробно в приложении к скрипту.Закрыт15 лет назад
- $5
Кто подскажет где и как можно преобрести лицензию или скрипт с лицензией Koobi PRO v.6.25....(только не офф сайт нем.)какой нибудь англоязычный ресурс или российский занимающийся легальной продажей данного скрипта. Немцы не хотят работать с Русскими ...Поиск информации3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо сделать скрипт для чтения новостных лент RSS (заголовки, короткое описание, фотки...))......если есть готовый (с доступом к коду) то отлично.Закрыт16 лет назад
- $5
Нужна платная консультация специалиста по безопасности движков интернет магазинов....нужен совет (обоснованный) при выборе движка для интернет магазина. Koobi PRO v.6.25 ...или...X-Cart Gold v.4.4.xxxx насколько они отличаются в плане безопасности, дыры и возможности для взлома ...Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Проблема с движком Koobi PRO v.6.25 После установки русификации все русские буквы выводятся в западноевропейской кодировке....не помогает ничего....достало уже...необходимо решить данную проблему. Стоит на Денвере + Mysql v.4.xxxВеб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходимо проконсультировать на предмет того как должны выглядеть мета теги и др. для качественного и высокого ранжирования интернет магазина в поисковых ситемах. Для выхода на первые места при поисковых запросах. Доп.инфо во вложенном файле. (ничего ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо настроить модули отправки e-mail сообщений скрипта OSCommerce 2.2 Только те что отправляются из админ каталога. Работа несложная, необходимо знать структуру скрипта OSCommerce. ....Более подробно в приложении к проекту. Перед тем как сделать своё предложение ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Нужна программа которая будет переводить изображения (gif,png, и тд.) в html формат. Высокая скорость работы, небольшой размер выходного файла( желательно что бы не превышал исходный более чем в два раза). Готов рассмотреть ваши предложения и ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
Необходимо добавить поле "Отчество" (при регистрации) Немного подправить вывод квитанции на оплату. Вся доп.информация в приложении к проектуЗавершен18 лет назад
Нужен счётчик товаров для магазина построенного на скрипте OSCommerce. Он должен выводить строку вида (товаров в магазине 20568). Два момента: 1) Цифры не прописываются кодом а подставляются изображениями. Например цифра 1 это 1.gif ...и так далее. 2)Выполнить в ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо протестировать на безопасность и исправить ошибки в работе модуля мгновенной доставки товара (цифровые товары) для скрипта OSCommerce. Присутствуют глюки как при установке так и в работе.Тестирование ПО5 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужна платная консультация. Как сделать так что бы при разном разрешении монитора пользователя загружались разные логотипы интернет магазина (скрипт OSCommerce). Желательно без Java Script. Образец кода и подробная информация в прилагающемся файле.Прочее6 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходимо исправить недостатки и настроить уже созданный модуль для скрипта OSCommerce 2.2 файл с описание прилагается.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $15
Необходимо нормально (полностью) перевести на русский язык скрипт магазина OSCommerce(уже переведён почти полностью, осталось немного) а также перевести на русский 3 дополнительных модуля(вышлю на мыло).Переводы2 заявкиЗакрыт18 лет назад
Срочно нужен скрипт магазина X-Cart PRO (не Gold). Готов купить.Завершен18 лет назад
Перевести скрипт магазина X-Cart с английского языка на русский. Перевод осуществляется на установленном скрипте с админ панели. ВСЁ !!! Срок 3 дня.Переводы1 исполнительЗакрыт18 лет назад
Нужен скрипт который будет искать в Интернете доски объявлений и рассылать по этим доскам объявления. Многопоточная работа, планировщик заданий, возможность настройки и рассылке нескольких сотен объявлений по доскам. работа через прокси. Соответственно поиск и проверка ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $20
Необходимо к стандартному скрипту OSCommerce подключить несколько модулей (скрипт и модули я дам) В файл базы данных интегрировать таблицы модулей. СРОЧНО!Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт18 лет назад
Настройки скрипта магазина OSCommerce2.2 Milestone 2 Взять стандартный ( СТАНДАРТНЫЙ !!!)скрипт OSCommerce 2.2 Milestone 2 и добавить модули. 1).Модуль голосований 2. ICQ консультант 3).партнёрская программа 4. Статьи 5). Сортировка по цене 6).Рекомендуемые товары 7).Подписка на новости 8). FAQ 9). Форум ( для зарегистрированных пользователей) 10). ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗакрыт18 лет назад