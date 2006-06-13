matuageorge

Необходимо создать сайт по аналогу иностранного уже существующего. Направленность музыкальная.Общие черты: база данных пользователей, регистрация пользователей, система оплаты (также через телефон), встроенный плеер, проведение конкурсов, система управления сайтом.
- $1000Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Есть оффлайн версия flash сайта. Необходимо прикрепить какую-нибудь готовую CMS, немножко изменить дизайн, сам дизайн есть, надо просто встроить то что есть, встроить плейер мп3 с протекцией на проигрываемые файлы, вероятно встроить flv player. Желательно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
Необходимо перевести текст (872 слова 6207 знаков с пробелами) с французского на русский язык.Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $80
Необходимо перевести простой текст (биографию) на 4 языка: немецкий, французский, итальянский и испанский. 6880 знаков (без пробелов).Копирайтинг15 заявокЗакрыт17 лет назад
- $30
Требуется исправить маленькие ошибки.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $1000
Существует сайт, который нужно настроить на то, чтобы: 1) он находился на 1-ой, максимум 2-ой странице результатов поиска Google или Yahoo!; 2) увеличить трафик, чтобы срабатывали клики как ACCEPTED.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт18 лет назад