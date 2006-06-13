matuageorge

Гость matuageorge

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
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  • Создание аналога уже существующего сайта

    $1000

    Необходимо создать сайт по аналогу иностранного уже существующего. Направленность музыкальная.Общие черты: база данных пользователей, регистрация пользователей, система оплаты (также через телефон), встроенный плеер, проведение конкурсов, система управления сайтом.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка flash сайта

    $150

    Есть оффлайн версия flash сайта. Необходимо прикрепить какую-нибудь готовую CMS, немножко изменить дизайн, сам дизайн есть, надо просто встроить то что есть, встроить плейер мп3 с протекцией на проигрываемые файлы, вероятно встроить flv player. Желательно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Оптимизация сайта под UMAX

    $1000

    Существует сайт, который нужно настроить на то, чтобы: 1) он находился на 1-ой, максимум 2-ой странице результатов поиска Google или Yahoo!; 2) увеличить трафик, чтобы срабатывали клики как ACCEPTED.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад