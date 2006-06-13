matuageorge

Есть оффлайн версия flash сайта. Необходимо прикрепить какую-нибудь готовую CMS, немножко изменить дизайн, сам дизайн есть, надо просто встроить то что есть, встроить плейер мп3 с протекцией на проигрываемые файлы, вероятно встроить flv player. Желательно ...