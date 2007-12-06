Лицензия для Koobi PRO v.6.25

Кто подскажет где и как можно преобрести лицензию или скрипт с лицензией Koobi PRO v.6.25....(только не офф сайт нем.)какой нибудь англоязычный ресурс или российский занимающийся легальной продажей данного скрипта. Немцы не хотят работать с Русскими на прямую, на письма не отвечают, не могу преобрести лицензию. Данные услуги оплачу. Оплата указана в стоимости пректа. Будут другие предложения с удовольствием рассмотрю (по Koobi PRO v.6.25)....