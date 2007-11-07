Поиск информации на строительную тематику

Требуется найти фотографии номеров отелей и описания к номерам. Список требуемых номеров отелей прикреплён. Для каждого номера отеля достаточно одной качественной фотографии. Если будет найдено сразу несколько - это плюс. Фотографии нужно привести к разрешению 345х240 в формате .jpg Оригинал ...