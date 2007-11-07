Поиск информации на строительную тематику

Нужна база, можно в текствоом файле. Поля: Название компании Телефон E-mail Сайт(если есть) Вид деятельности(опционально) Интересуют организации, связанные с ремонтом, мебелью, строительством по всей России.
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Уважаемые фрилансёры! Срочно нужно найти информацию на тему: "Как выбрать поставщика строительных материалов?"
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