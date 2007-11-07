База ремонтных и строительных организаций

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Нужна база, можно в текствоом файле.

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Интересуют организации, связанные с ремонтом, мебелью, строительством по всей России.

16 лет назад
afran
Роман 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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